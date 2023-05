Alimentazione sana e in armonia col pianeta al centro del progetto Deamadre

Martedì 16 maggio, alle 18, si presenta Deamadre, il nuovo format di alimentazione sana e consapevole che ha da poco inaugurato un nuovo punto vendita nel cuore di Chiaia, in via Alabardieri 7 a Napoli. Partendo dal Manifesto del progetto, l’incontro, attraverso una serie di interventi, affronta temi di grande attualità tra i quali la stagionalità come principio di sostenibilità ambientale, l’epigenetica, la fiducia nella scienza e nel progresso scientifico tecnologico applicate alla filiera agroalimentare per trasformare il cibo in elemento curativo permanente.

Deamadre è un progetto complesso con ambizioni industriali in fase di sviluppo nato dallo sforzo imprenditoriale del Gruppo Farmacie dei Golfi e di Ettore Fieramosca S.r.l., advisor leader in ambito nazionale nel settore agrifood e nella finanza strutturata.

L’attuale offerta di prodotto è il frutto di un lungo percorso di studi e il coinvolgimento di varie professionalità non solo in ambito gastronomico, ma anche scientifico, imprenditoriale e di progettazione, che ha portato alla realizzazione di piatti sani, bilanciati e attenti alla sostenibilità ambientale non solo nel packaging.