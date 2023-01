All'Ennò lo "Speed Friending" dell'Erasmus Student Network

Perdendosi per le strade del centro storico di Napoli è facile imbattersi in tanti piccoli locali, alcuni più nascosti, altri meno. A Via Vincenzo Bellini ce n'è uno che in particolar modo allieta le giornate dei napoletani e dei tanti turisti che passano in città: si tratta dell'Ennò, il quale, sin dalla sua inaugurazione del 2017, regala ai suoi clienti una distilleria variegata e di qualità; birre artigianali ed una selezione di vini curata nel dettaglio, oltre che un ricco programma di eventi. Tra le proposte di bevande alcoliche inedite, in particolar modo, i gestori del locale menzionano il Fino a Tardi, rivisitazione del classico London Mule con Gin botanico e liquore al finocchietto, e il Vecchia Napoli, un old fashioned impreziosito da bitter artigianale nebulizzato e un consistente drop di distillato home made.

Per il versante eventi, l'Ennò si distingue nell'offrire incontri sociali e culturali originali e un palinsesto musicale che premia realtà sia locali che straniere, con un particolare amore per gli ensemble in acustico (La Terza Classe, Ventinove e Trenta e Gatos do Mar sono alcune delle formazioni che sono passate per il locale), e conta su uno spazio interno organizzato per regalare momenti tanto allegri quanto intimi e raccolti. La sala interna è ampia e dai colori caldi e, proprio al di sopra dell'angolo bar, si distingue un piccolo balconcino usato per l'appunto per i live musicali.

Giovedì 2 Febbraio 2023 a partire dalle 21:00 si terrà il primo evento in collaborazione con l'Erasmus Student Network, ovvero lo "Speed Friending". Come raccontato dai proprietari del locale, tutti sanno come funziona lo speed dating, il quale permette in sessioni di mini appuntamenti a due nell'arco della stessa serata di incontrare potenziali partner romantici. Lo speed friending, invece, ambisce a creare un medesimo meccanismo (grazie alla rotazione rapida dei tavoli), ma con lo scopo di far socializzare più persone ed invogliare queste a conoscersi meglio e creare nuove amcizie. L'ESN Napoli, inoltre, è un' associazione studentesca no profit, riconosciuta dalle maggiori università di Napoli, aderente ai network Erasmus Student Network Italia ed Erasmus Student Network International. Questa ambisce a regalare agli studenti fuori sede, ma non solo, un'esperienza indimenticabile della loro permanenza a Napoli, spingendoli ad abbracciare e conoscere quante più culture possibili.

Oltre a questo appuntamento, ogni mese l'Ennó ospita anche l'associazione Tecla, con il famoso Aperilingua (ovvero l'aperitivo con giochi ed attività per imparare lingue straniere); un evento gioco a quiz, Giú al Nerd, e un live musicale, in acustico e cantautoriale. È previsto anche per il 19 febbraio 2023 un Carnival Party con Vynil Dj set e gioco di squadra. Questo perché, a detta dei gestori, l'Ennò intende distinguersi dalla classica e caotica movida, puntando piuttosto su un'identità in quanto locale che sia variopinta ma calda; allegra ma accogliente, allo stesso tempo.