Il 3 ottobre si inaugura la pista ciclabile di Napoli Est: e dopo il lockdown torna il Napoli Bike Festival

Sarà inaugurata il 3 ottobre la nuova pista ciclabile che collegherà il centro di Napoli alla zona est fino al quartiere di San Giovanni a Teduccio, progetto legato alla riqualificazione urbana di via Marina. Ad annunciarlo gli organizzatori del Napoli Bike Festival che per il nono anno consecutivo rilanciano il modello della mobilità sostenibile soprattutto in questo periodo di difficoltà legate all’emergenza Covid19. La notizia è stata data durante la conferenza stampa della presentazione del Festival tenutasi questa mattina nella sede del Bicycle House in Galleria Principe Umberto a Napoli.



Dopo l’annullamento di tutti gli eventi nella scorsa primavera a causa del lockdown il Napoli Bike Festival si rimette in sella con un nuovo tema “Un nuovo modo di vedere la città” e con una formula rinnovata: quartier generale sarà il centro storico della città: Galleria Principe Di Napoli, con la sua Bicycle House e Piazza del Museo Nazionale che si fonderanno in un unico nucleo, domenica 27 settembre per la storica ciclopedalata aperta a tutti, la #pedaloper (partenza ore 9 Galleria Principe di Napoli arrivo Mostra d’Oltremare).

La grande novità sarà “Direzione Est” pedalata che si terrà sabato 3 ottobre in collaborazione con Open House Napoli, e che inaugurerà la pista ciclabile di Via Marina e farà scoprire ai napoletani gli interventi di rigenerazione urbana che animano l’area di Napoli est (partenza ore 9 Galleria Principe di Napoli).

In contemporanea sarà visitabile la mostra “Sai andare in bici?” realizzata dal Goethe Institut di Napoli ed esposta tra il Museo Archeologico e Galleria Principe, con opere di 40 graphic designer (fino al 31 Ottobre), mentre il 7 ottobre si terrà nella sede del Bicycle House un dibattito che sul tema dei riders in collaborazione con Inail Campania. Altro appuntamento questa volta online, sarà l’evento di matchmaking tra la community di imprenditori del settore della mobilità sostenibile olandese e quello napoletano in collaborazione con l’Ambasciata Olandese in Italia.



"La bici rappresenta il cambiamento quotidiano che ognuno di noi può fare – spiega Luca Simeone Direttore del NBF –. Quest'anno la pedalata apre anche le celebrazioni delle Quattro Giornate di Napoli, la nostra liberazione attualizzata sarà dallo smog ed inquinamento, un nemico che ha rafforzato la diffusione del Covid19, come studi scientifici confermano. Le nostre città, ancora di più in questa fase difficile, hanno bisogno di pedalare. Con il Festival proviamo a dirlo in modo forte e chiaro, interpretando quello che tanti cittadini in questi mesi già hanno cominciato a fare. Questa voglia di cambiamento va aiutata e velocizzata perché lo spazio occupato da chi pedala è spazio sottratto a chi inquina, che si trasforma in spazio restituito alla collettività." Il Napoli Bike Festival 2020 è realizzato con il patrocinio del Comune di Napoli e Regione Campania, con il sostegno dell'Ambasciata Olandese in Italia e di INAIL Campania. È un evento prodotto dall'Associazione Napoli Pedala