Una settimana per valorizzare il peperoncino, con le sue varietà dal mondo, scoprendo curiosità e benefici della pianta. E poi mostra mercato di prodotti tipici, degustazioni e esposizione di varietà di capsicum.Questo e molto altro da lunedì 15 a domenica 21 ottobre dalle 9.30 alle 22 in piazza Carità per il Napoli Peperoncino Fest #piccanteperpassione, promosso da Eccellenza in Piazza con altri enti e aziende. Tipicità ma anche musca: ogni pomeriggio dalle ore 17 c'è Tony Faiello Street Show.