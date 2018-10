Napoli, Pinko raddoppia e apre una nuova boutique al Vomero

Giovedì 11 Ottobre 2018, 19:11

Dopo la boutique storica di via Dei Mille inaugurata nel 2008, Pinko apre una nuova boutique nella prestigiosa cornice del Vomero, in via Giovanni Merliani.Il quartiere del Vomero, considerato il cuore commerciale e residenziale di Napoli, rappresenta una location ideale per i clienti che apprezzano lo stile, il gusto e l’importanza del Made in Italy a cui Pinko attribuisce un valore imprescindibile.L’ambiente, che si sviluppa su un’area di 50mq, è caratterizzato da pavimento in parquet e pareti intonacate di colore bianco ottico: è un piccolo scrigno dove i capi e gli accessori diventano gioielli preziosi da indossare.