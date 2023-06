Napoli, ai Quartieri Spagnoli ecco il «Barrucchiere»

Nasce il primo Barruchiere a Napoli. Il nome è nato dal locale accanto, dove è stata introdotta anni fa la piega sospesa e dove sono state realizzate tante iniziative per valorizzare e fare conoscere i Quartieri spagnoli.

Basta ricordare oltre alla possibilità di offrire una volta a settimana la piega gratis alle donne con pensione minima, la colletta per recuperare il murale di Maradona, fino all'idea di un marchio per fare conoscere i Quartieri Spagnoli.

Ed ora Salvatore Visone con il socio Francesco Leonese ha creato una nuova realtà: il Barruchiere.

Un accogliente bar con sedute esterne che ha aperto da pochi giorni proprio accanto al negozio di parrucchiere dove Salvatore lavorava con la moglie Maria, tra Vico due Porte a Toledo e via Lungo Gelso. Ora al negozio di parrucchiere, completamente rinnovato, si affianca Il bar. Due locali divisi tra loro ma uniti idealmente dal nome particolare scelto per identificarli, appunto Barrucchiere.

Un ulteriore punto di riferimento nella zona dove le presenze turistiche sono cresciute sempre più e tanti sono i giovani che investono in attività sul territorio, soprattutto nell'area dei Quartieri spagnoli. Dalla colazione del mattino agli aperitivi serali passando per una pausa pranzo veloce (toast e non solo), il Barruchiere è ormai un locale conosciuto e frequentato.