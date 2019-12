Napoli, vendita di beneficenza con gli abiti delle griffe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Centinaia di capi ed accessori di lusso per donna e bambina a prezzi veramente da record: da un minimo di dieci ad un massimo di cinquanta euro l’uno.Non è una vendita per farlocchi ma la Vintage Collection Sale, vale a dire l’iniziativa ospitata dal Museo della Moda – Fondazione Mondragone per sostenere la onlus Progetto Pallonetto, presieduta da Donatella Dentice di Accadia: oggi dalle 14 alle 19 e sabato dalle 9 alle 13. Il ricavato della vendita di beneficenza servirà infatti ad aiutare i ragazzi in difficoltà già attualmente alloggiati in case famiglia della città, una buona causa che ha trovato naturalmente d’accordo il Commissario straordinario della Fondazione Maria d’Elia, che ha quindi concesso gli spazi della celebre struttura di piazzetta Mondragone, a pochi passi dal Corso Vittorio Emanuele e da via Santa Caterina a Chiaia.Tra i numerosi brand che sarà possibile trovare, sistemati su stand o scaffali come nei negozi, figurano del resto marchi prestigiosi come Yves Saint Laurent, Chanel, Ferrè, Escada, Tod’s, Ralph Lauren ed anche tanti maestri della sartoria partenopea come Alessio Visone, Mario Arzano e Roberta Bacarelli. I capi sono stati donati per l’occasione da amiche ed amici della fondazione, che hanno svuotato i loro armadi fornendo anche pezzi insoliti come un abito da sposa, un bauletto in coccodrillo e poi, ancora, abiti in paillettes e ricamati, cappelli di tutte le fogge, borse e scarpe. La «Vintage Collection Sale», come è stata battezzata l’iniziativa alla sua prima edizione, promette insomma di far concludere ottimi affari soprattutto oggi che il vintage ed il riciclo sono sempre più di tendenza. E del resto, come diceva la direttrice a Londra del Fashion and Textile Museum, «alla Moda è stato dato un valore reale, nel momento in cui è entrata in un Museo».