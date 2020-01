Napoli, a via Toledo torna il vicolo dell'amore: «Ma ora non rovinatelo»

Tornano i cuori in vico Santa Maria delle Grazie a Toledo, con tante romantiche frasi di canzoni, per quello che è da tempo è il vicolo dell'amore. E con i cuori tornano anche i selfie e le foto di turisti e cittadini«Da qualche giorno abbiamo rimesso le installaizoni per rendere il vicolo più particolare - spiega il fiorista Salvatore Volo ideatore con la famiglia dell'idea - Ma abbiamo anche posizionato dei cartelli affinché le persone si facciano le foto velocemente, senza danneggiare le nostre piante o accalcarsi non consentendoci di lavorare. Ecco il perché negli ultimi mesi in questo vicolo abbiamo messo e poi tolto le decorazioni. Il vicolo di nuovo allestito è ora un regalo che facciamo a tutti almeno fino a San Valentino poi vediamo se lasciare i cuori o no. Dipende dalla civiltà e dal rispetto che avranno le persone anche per il nostro lavoro. Le raccomandazioni le abbiamo lanciate in queste ore sui social e con i cartelli tra le nostre piante». In passato infatti i cuori e le altre scritte furono rimossi da Volo proprio per la troppa calca che si creava nella strada. © RIPRODUZIONE RISERVATA