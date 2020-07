World Top Model a Napoli, in giuria il «Mago del sorriso» Mimì Monda

Dimenticate ragazzotte un po' impacciate e timide che cercano un po' di fama su una passerella e cominciate a stropicciarvi gli occhi. Perché il World Top Model promette di essere molto più di un concorso di bellezza e la bellezza, per modelle provette, non è tutto: c'è lo sguardo, il fascino, la seduzione, il portamento e la capacità di sapere conquistare tutti con un sorriso.

LEGGI ANCHE Dirty Dancing, il miracolo nel lago della famosa scena del film cult

Il concorso è internazionale e stasera fa tappa a Napoli, nella cornice di Villa Domi, gestito dalla Wgm Communication. La manifestazione abbraccia cinque continenti e cinquanta paesi. Nella tappa italiana la giuria è presieduta da Michele Lettieri, Presidente dell’Accademia della Moda con sedi a Milano e a Napoli ed è composta da esponenti del mondo dell’impresa, del professionismo italiano. In palio la selezione delle finaliste italiane per l'ultima tappa che si svolgerà a settembre in Salento.

C'è una nota tutta napoletana, nell'appuntamento di stasera. Perché, proprio perché il sorriso è centrale, in giuria è stato chiamato Domenico Monda, medico odontoiatra, definito per eccellenza il “Mago dell’Estetica del Sorriso”. Partner dell'evento l'Accademia della Moda, HM Make Up Italia di Luciano Carino, Ferdinand griffe.

Tre i momenti della serata: prima la sfilata nei preziosi abiti Haute Couture by Ferdinand, quindi il beach wear di Bikini Angel, a seguire, una performance inedita di costumi d’epoca del “700, in omaggio alla dimora patrizia ospitante a cura dell’associazione Culturale Passi &Note.

Ultimo aggiornamento: 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA