Napoli sotto l'albero: dieci idee regalo tutte da scoprire

Una giornata alle terme metropolitane di Agnano, una scatola gourmet tutta da personalizzare, un oggetto di design hand made e persino la birra di Natale: tutto fatto rigorosamente a Napoli.Sono le idee regalo per chi brancola ancora nel buio a pochi giorni dal Natale. Strenne che stuzzicano i sensi e la curiosità, solleticano il palato e promettono benessere. Poco materiali e molto sensoriali.Perfetto per un Natale all’insegna del design è Barlumi, il paralume mutevole e cangiante realizzato da Barbara Lambrecht in esclusiva per Pezzi di Napoli, con il pregiato tessuto “stripes” di Allegra Hicks. Ispirato alle onde del mare, Barlumi esplora una nuova concezione della luce: non più barriere, schermi e filtri, ma convogliatori di fonte luminosa, che non oppongono resistenza alla mano che li plasma. Un oggetto di design unico acquistabile sulla piattaforma on line.www.pezzidinapoli.it.Angeli, uccelli, stelle comete, foglie e fiori. Sono i manufatti realizzati dai giovani artigiani della cooperativa partenopea “Iron Angels” formata da un gruppo di ragazzi del Rione Sanità di Napoli e diretta dal Maestro Riccardo Dalisi. Un’idea regalo originale in grado di innescare una rete solidale e virtuosa: ogni oggetto è infatti un’ opera d’arte unica, un prodotto artigianale realizzato a mano con metalli e materiali poveri - ferro, rame, zinco - con lo scopo di promuovere l’artigianato locale attraverso percorsi di inclusione sociale.www.ironangels.itUn'idea regalo diversa dal solito è uno scatto d'autore tra i tanti proposti e in esposizione presso la galleria Kromìa, di cui Donatella Saccani cura la direzione artistica. A disposizione un ampio ventaglio di artisti contemporanei e scatti inediti che hanno come protagonista la città di Napoli. Si va dai paesaggi urbani di Lino Rusciano, alle cupole di Gigi Viglione. Per un regalo dal cuore azzurro, i celebri scatti realizzati a Diego Armando Maradona da Franco Castanò, storico photoreporter dello stadio San Paolo.www.kromia.netUn volo aereo per la destinazione del cuore, un soggiorno in una capitale o un destination hotel chissà dove: regalare un viaggio è sempre una buona idea, è un po' come regalare un sogno. L'agenzia Chiaja Viaggi di Davide Albanese, in Largo Ferrandina 1, propone una elegante Gift Card da personalizzare in base al budget. Il suo suggerimento? Un weekend all'estremo nord per vedere il grande spettacolo dell'Aurora boreale.www.chiaiaviaggi.comPagaiare all’ombra del Vesuvio per godere della bellezza del Golfo di Napoli con le guide di Kayak Napoli. Un giro in canoa è il regalo ideale da destinare a coloro che amano il mare, praticare lo sport all’aria aperta o cimentarsi in nuove esperienze di gruppo. Ogni giorno, dalla mattina al tramonto, sono disponibili tour ed escursioni guidate - in canoa, kayak, stand up paddle e barca – percorsi via mare alla scoperta delle più belle insenature della costa di Posillipo e dell’area marina protetta della Gaiola.www.kayaknapoli.comCome idea regalo il Parco Benessere e Piscine termali delle Terme di Agnano propone il Percorso di Coppia Gold acquistabile sul sito www.terme-di-agnano.myshopify.com. Il percorso comprende l'accesso per due persone al Parco Benessere, alle 4 piscine termali interne con acqua termale, accesso alle 2 piscine esterne con acqua termale con temperatura dai 30° ai 33°; sauna finlandese. Poi massaggio di coppia di 30', aperitivo con 2 calici di prosecco, stuzzicherie dello chef cena a lume di candela.www.terme-di-agnano.myshopify.comUna o più sessioni di Basi Pilates, individuali o collettive, è questa la proposta di Pilates Suite di Paola Di Tello per Natale 2018. Lo studio Pilates Suite è il primo host autorizzato a Napoli dell’Accademia californiana Basi Pilates, acronimo di Body Art and Science International, fondata nel 1989 da Rael Isacowitz con l’obiettivo di completare il repertorio classico e l’essenza della filosofia di Joseph Pilates con l’esperienza contemporanea e la conoscenza scientifica. Il coupon regalo parte da 30 euro per una seduta individuale su reformer o Cadillac.www.pilatesuitenapoli.it25 Casa Cupiello è la birra natalizia limited edition di Kbirr, il birrificio 100% partenopeo di Fabio Ditto. Una birra artigianale, servita esclusivamente alla spina e che non lascia nulla al caso: nel nome si ispira alla celebre commedia di Eduardo De Filippo "Natale in casa Cupiello" ed anche nell'aspetto ramato e nel gusto rimanda ai classici colori delle feste. Spezie, sentori di anice stellato e cannella, così come l'alto tenore alcolico (10,0%), rendono questa birra adatta ad accompagnare le corpose pietanze natalizie.www.birrakbirr.comSi può ordinare anche a distanza la bella gift box di Maialumeria, il concept store di Mugnano del Cardinale dedicato ai salumi di alta qualità: non solo prosciutti e culatelli Dop, la scatola può essere riempita con pasta di Gragnano Igp, conserve e marmellate, pomodori in latta dall'agro nocerino sarnese, vino ed altre eccellenze del territorio, tutte attentamente selezionate da Simone Schettino. Un regalo per buongustai e per chi apprezza i prodotti più ricercati. La scatola di può personalizzare nel contenuto e può essere consegnata anche a domicilio.www.maialumeria.comLangoustine Flower-Bar è il regno di Paola Tursi a Largo Ferrandina a Chiaia. È una fucina di idee legate al mondo dei fiori e delle decorazioni e in questo periodo poi c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Una gioia per la vista e l'olfatto con i centro tavola realizzati rigorosamente con materiali naturali, candele e in linea con le tendenze del momento: tessuti scozzesi, stoffe leopardate e piume di pavone per le tavole di Natale più audaci. Non mancano scatole regalo decorate e ghirlande con elementi in oro o frutta sempre personalizzabili nei colori, materiali e forme.FB: Langoustine Flower-Bar