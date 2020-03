Nilufar Addati: chiacchiere dal sofà e consigli anti-noia: «Io resto a casa»

Il “tempo interiore”, quello con noi stessi e i più cari, quello che difficilmente riusciamo a scavarci e dedicarci. Un tempo di riflessioni e condivisione: uguale per tutti, senza appartenenze, credo politico, ceti, razze, religioni o provenienza.

Siamo e restiamo tutti a casa e allora braccia e neuroni in moto per le più disparate iniziative, dai must casalinghi alle trovate passatempo o solo piacevolmente oziose.



«Da sofà a sofà», incontro al telefono con Nilufar Addati: papà partenopeo e madre persiana, conosciuta dal piccolo schermo per Temptation Island, influencer (anzi “non” influencer, come si definisce in un’intervista per Freeda) d’istanza a Roma con quasi un milione e mezzo di follower, ai quali oltre che di passioni come moda & beauty, cucina & viaggi, parla tanto di attualità, ecologia e prevenzione.

Tra i progetti che le stanno più a cuore c’è sicuramente ADMO (Ass. Donatori Midollo Osseo), di cui dialoga spesso, mostrando in prima persona come avviene la tipizzazione.



Sono piuttosto fortunata: lavorando sui social riesco a fare una parte di quello che facevo prima, ci stiamo preparando a ripartire con nuove idee e progetti, naturalmente è limitante, viaggio molto per lavoro ed è saltato tutto!Ma sono fiduciosa che tutto andrà per il meglio quindi mi sto concentrando e sto facendo lavorare la mente per il futuro!

Ma fuori dalle attività del tuo quotidiano professionale, come stai riorganizzando il tempo domestico, quali sono le dinamiche del tuo #iorestoacasa?

Divido la giornata tra lavoro, chiacchiere, film, documentari e la cucina, che rimane una delle mie più grandi passioni.



In quanti a casa e come si dividono compiti e mestieri o si condividono spazi e relax?

Stiamo facendo una quarantena qui a Roma in 6, tra amici e colleghi: ci siamo trovati insieme quando il governo ha consigliato di evitare spostamenti e quindi abbiamo deciso di vivere insieme questa quarantena.

Essendo in compagnia il tempo passa abbastanza veloce.



Tra le cose che non facevi da tempo o non hai mai fatto quale sicuramente svetta nella tua giornata?

Sono da sempre una persona molto curiosa, mi piace imparare, qualsiasi cosa.

Il mio modo preferito per imparare cose nuove è guardare documentari, di ogni genere!

Quindi approfitto di questo tempo per imparare più cose possibili!



Home-fitness: sei yoga, corpo libero, cyclette, pilates, tappeto o…?

Sono... divano!

Per lavoro mi sposto spesso ed essendo una pigrona quando posso riposo.

In questo periodo particolare però ho cominciato a praticare yoga ci sono tanti video online e non pensavo, ma è faticoso!



…E cosa per pigrizia?

Per pigrizia decisamente Instagram! Ma sono di parte...



In questo momento fornelli & tavola sono la migliore attività degli italiani: chi è lo chef di casa e quale la pietanza da applauso degli ultimi giorni?

Lo chef di casa sono io: toglietemi tutto ma non i fornelli!

Qualche giorno fa ho preparato una bella pasta e patate «azzeccat’ azzeccat’», come diciamo all’ombra del Vesuvio!



Telefono & videochiamate: più per sentire la famiglia o più per chiacchiere e compagnia

con gli amici?

Direi entrambi! Ho la fortuna di passare questa quarantena in compagnia, quindi mi sto rifugiando molto poco nel telefono: sento tutti per piacere e per rimanere aggiornata!



A questo proposito: web e social, quanto e quando?

Quanto? Non tantissimo…

Mi sto un po’ disintossicando e non mi dispiace per niente: ogni tanto ci vuole. In fondo è un momento di riflessione per tutti.

Aggiorno quotidianamente i miei amici (anzi gli “amisci”, come li chiamo io) virtuali su quello che faccio o che mi passa per la testa. Ogni tanto anche qualche ricetta!



Parliamo di tv, lettura e musica:

> quali sono le tue scelte televisive irrinunciabili?

in questo momento serie tv e documentari, anche se sono tanto appassionata di cinema…

> cosa preferisci leggere in un pomeriggio libero?

in questo momento leggo molti articoli, la mente viaggia veloce e non riesco a rifugiarmi in un bel libro; però grazie per lo spunto: proverò…

> la musica che ascolti in relax, i tuoi interpreti o la tua band e qualche brano del cuore?

musica? mi piace molto l’ultimo album di Justin Bieber; c’è stato un ritorno all’r&b, molto interessante; poi musica classica: vi consiglio l’ascolto di “Arrival of the birds”…



La tua mini-lista di titoli tiramisù tra film o serie tv.

Beh tra qualche giorno uscirà la nuova stagione de La Casa di Carta: consiglio la visione a tutti! In questo momento mi sento di consigliare grandi classici: Grey’s anatomy, Game of Thrones, Lost e Sex and the City per quello che riguarda le serie tv.

Tra i film invece suggerisco il mio preferito: La migliore offerta di Tornatore, un capolavoro!



Solidarietà e volontariato: cosa e come si può fare da casa?

Si può e si deve essere d’aiuto: ognuno secondo le proprie possibilità!

Ho parlato molto sul mio profilo di alcune raccolte fondi e le ho personalmente sostenute.

In questo momento, per chi può, consiglio di fare una donazione all’ospedale più vicino.

O magari lasciare una spesa “sospesa”, come noi napoletani abbiamo sempre fatto col caffè!



Viaggiare con l’anima, evadere o esprimere, immaginare o liberarsi: si può fare tra quattro mura?

Certo che si può: quello che è rinchiuso nelle quattro mura di casa, ed è bene che sia così, è solo il corpo! La mente viaggia, sempre, per fortuna. E può andare anche molto lontano! Sta a noi capire come fare: è un processo intimo e profondo.

Abbiamo finalmente il tempo per imparare a conoscerci un po’ di più…



E ora per concludere una tua ricetta «anti-noia» con cui distrarsi dall’ansia coronavirus e dal clima rallentato di queste giornate.

Per primo ricordo a tutti di comprare gli ingredienti per la pastiera la prossima volta che uscite a fare la spesa: farina, strutto, grano, ricotta, uova, canditi e tutti gli aromi!

Insomma, non servo di certo io a fare la lista della spesa, ma se qualcuno di voi non l’ha mai preparata questo è l’anno giusto per cominciare!

Sul mio profilo Instagram, ho descritto nelle storie in evidenza tutti i passaggi e la ricetta per prepararla.

Era una ricetta segretissima, della bisnonna: ora segretissima non è più, ma è sempre un pezzo del mio cuore!



