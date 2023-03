Ciak d'oro, in lizza anche l'attore stabiese di Mare fuori Massimiliano Caiazzo

La passione del cinema lo accompagna da sempre ma adesso il gioco si fa serio. Massimiliano Caiazzo, fra i protagonisti di Mare fuori è fra i candidati al premio Ciak d'oro.

Entusiasta la giovane star che da quattro anni è diventato un volto amato dal pubblico tv.

"È una candidatura che arriva dopo 4 anni di lavoro-dice l'attore di origine stabiese- in questi anni mi son messo in gioco in tutti i modi e son cresciuto tanto al di là dei risultati, spero di continuare così ".

Ciakmagazine con il premio del pubblico per individuare i migliori titoli e i protagonisti nella serialità popolare di impronta autoriale, intende dar un riconoscimento ad attori e serie tv. In gara i titoli usciti tra l’1 gennaio 2022 e il 15 febbraio 2023. Si sta votando dal 15 marzo su ciakmagazine.it in partnership con Sky Tg24 e Mastercard.

Si può esprimere la propria preferenza sulla piattaforma per il voto digitale di ciakmagazine.it, che rende semplice la votazione e consente di attivare Firewall per evitare il voto plurimo. Dal15 e fino al 26 marzo, in tre fasi, dal primo turno alla finale.