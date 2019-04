Outlet La Reggia, in 36.000 per il Fashion Festival con Marika Ferrarelli e Antonio Moriconi

Martedì 16 Aprile 2019, 17:27

Grande successo per il Fashion Festival alla Reggia Designer Outlet. In 36.000, mai così tanti in un unico giorno, hanno scelto di trascorrere la Domenica delle Palme al Centro McArthurGlen di Marcianise (Ce), dove la festa della moda è ormai diventata un appuntamento fisso di aprile. Guest di questa edizione, gli influencer Marika Ferrarelli e Antonio Moriconi.È stata una giornata piena di sorprese e di divertimento, dove le fashion victim sono tornate a casa con abiti e accessori al -70% sul prezzo outlet e intere famiglie hanno trascorso un tempo felice, con i più piccoli impegnati in workshop creativi per realizzare maschere 3D e sperimentare giochi interattivi con Nintendo Switch. Tra i brand presenti nel Centro, particolarmente corteggiati Adidas, Levi’s, Trussardi e Timberland.Due postazioni di bubble blower sono state lo scenario di spettacolari bolle di sapone giganti, in un’atmosfera di festa arricchita da tanti omaggi di palloncini colorati, patatine, pop corn e zucchero filato, per grandi e piccini, distribuiti nei viali del Centro.