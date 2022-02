Il particolare panorama che scandalizza Napoli, è bufera: «Noi accusate ingiustamente»

In un’epoca dove si parla di inclusione, parità di genere, cambiamento culturale a Napoli, un manifesto con sette ragazze di spalle che indossano dei fuseaux, affacciate sul Golfo della città con la scritta «Il panorama più bello del mondo» crea polemica.

Il brand di leggings, che nasce e prende vita nella vivacità del panorama partenopeo è passato agli oneri della cronaca per un manifesto dai toni poco politically correct.

APPROFONDIMENTI IL CASO Il panorama che scandalizza Napoli: «Noi accusate... LA POLEMICA «"Riccione" è omofobo e sessista»:...

Un claim che non è piaciuto a molti, un doppio senso che qualcuno non ha apprezzato: Alice Alotti e Stefania Avallone, ideatrici del brand, sono state accusate di sessismo.

La campagna pubblicitaria è iniziata il 1° febbraio, dopo pochi giorni, la campagna è diventata protagonista di un dibattito acceso anche da parte delle istituzioni.

La consigliera comunale ed ex assessore Alessandra Clemente, sul suo profilo Facebook, parla di «uso riprovevole del corpo di una donna per una pubblicità, come stabilito dal decreto Infrastrutture dello scorso novembre, le affissioni di questo tipo vanno immediatamente rimosse».

Stefania Avallone e Alice Alotti, hanno raccontato che sabato si è alzato un polverone sull’immagine apparsa in alcune strade della città, lunedì mattina è arrivata la rimozione dei manifesti in città.

«Lunedì mattina abbiamo immediatamente ricevuto attraverso la società che ci aveva noleggiato gli impianti dell'ingiunzione di rimozione immediata da parte del Comune -ha spiegato Stefania Avallone, titolare del brand-. Quindi, non capiamo neanche i tempi così stretti».

«Sabato mattina il nostro manifesto è stato accusato di sessismo, il giorno dopo, ancor peggio. Ovvero che offende le donne. Noi, siamo qui per far luce su questo punto, perché non crediamo assolutamente che queste accuse rispecchino il nostro modo di essere. – spiega Alice Alotti, titolare di Monfusò. Noi, in quella foto, volevamo ritrarre semplicemente un abbraccio tra donne e che contenesse uno dei panorami più belli del mondo».

Monfusò nasce in piena da pandemia, nel 2020. Nasce dall’idea di due donne, Alice Alotti e Stefania Avallone, la prima insegnante, ballerina e coach di pilates e la seconda ginnasta, esperta di marketing e comunicazione, accomunate dalle stesse passioni: la moda e lo sport. È un brand, ideato e gestito da solo donne e produce esclusivamente abbigliamento, (fusò) femminili.

La campagna pubblicitaria, quindi, non poteva non contenere dei corpi femminili per sponsorizzare il proprio prodotto. Inoltre, le due giovani imprenditrici hanno precisato che la foto di spalle è stata una scelta strategica, legata esclusivamente al marketing dell’azienda, sul retro del bustino è posizionato un cuore dorato, nonché logo del marchio stesso.

Dunque per Stefania ed Alice è impensabile che alla loro immagine, sia stata attribuita al termine “sessista”.

«Noi siamo aperte al dialogo, avremmo accettato qualsiasi altro tipo di critica, ci saremmo messi in discussione perché fa parte del nostro modo di essere, anzi, crediamo proprio che attraverso la critica si possa migliorare e si possa crescere - aggiunge Alice. Però, da qui a ricevere un’accusa in cui noi non ci rispecchiamo».

Stefania ed Alice, durante l’intervista hanno sottolineato più volte, la voglia di parlare alle donne, di far sentire ogni ragazza bella e adatta al proprio corpo. Infatti, l’azienda produce fusò, dalla XS alla XL. «Non viviamo assolutamente come viene scritto su alcuni giornali, con ostentazione del corpo. Non ci sentiamo sottomesse», replicano.

In questi giorni, si è parlato anche di indignazione, frustrazione da parte di alcune donne nel vedere la campagna pubblicitaria ma le due imprenditrici smentiscono anche questa denuncia:

«Leggiamo, inoltre, che c’è la denuncia da parte di alcuni cittadini. A noi non risulta. Abbiamo avuto tantissime gratificazioni da parte dell'opinione pubblica e soprattutto ci conforta che quel sostegno venga proprio dalle donne, che hanno esplicitamente dichiarato: di non sentirsi offese da quel manifesto. -ha raccontato Alice-. Questo, per noi conta molto. Perché addirittura passare poi dall'accusa di sessismo all'accusa di offesa alle donne per noi ancora più grave».

«Crediamo che prima ancora di essere donne ci sia rispetto per la persona, quindi, come puoi fermarti a un'apparenza a giudicare semplicemente delle donne di cui non conosci l'identità. -aggiunge Alice-, Non conosci la storia, non conosci trascorsi e fermarti a dire che mancano di intelligenza di sensibilità e di resilienza».

La foto è stata scattata per caso a dicembre e non era destinata alla campagna pubblicitaria, ma dopo averla scattata, “siamo rimaste incantate dall’unicità di quello scatto, di quello scorcio, quei colori meravigliosi”.

I colori della collezione Monfusò, sono ispirati alla vivacità della città partenopea: «Noi abbiamo voluto sfruttare la bellezza di Napoli. Forse questo è l’unico diciamo sfruttamento che in quell’immagine è venuto fuori», conclude Alice.

Superata la polemica, eliminata la vecchia campagna pubblicitaria, le titolari hanno deciso di non fermarsi, anzi, tutt’altro: dopo pochi giorni, è arrivata un’altra campagna pubblicitaria.

«Abbiamo fatto una campagna tutta dedicata all’amore con un cuore. -racconta Stefania-, un altro gruppo di donne stese a rappresentare un cuore tra di loro tutti abbracciate nuovamente e così celebriamo San Valentino 2022».