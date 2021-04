Escursioni, immersioni, seawatching, canoa. Da venerdì al 3 maggio prossimi, 4 giornate di attività all'aria aperta, in natura e in tutta sicurezza organizzate dall'Area Marina Protetta di Punta Campanella insieme a 18 tra guide, diving e associazioni del territorio. Baia di Ieranto, San Costanzo, Sentiero delle Sirenuse, immersioni a Vetara, giro in canoa nel Parco Marino e tante altre attività, dalla montagna del Faito al mare di Punta Campanella.



L'iniziativa rientra nell'evento internazionale di Citizen Science #Citynaturechallenge2021. Migliaia di cittadini in tutto il mondo censiranno le specie vegetali e animali presenti nei loro territori.