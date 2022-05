Pink Life Magazine, Amaranto Group eLabelon insieme per la One Fashion Night

La storica One Fashion Night, organizzata da Linda Suarez, editore e direttore responsabile della rivista dedicata alla moda, e da Donatella Liguori, responsabile marketing, diventa occasione per lanciare il progetto Fashion for Future a tutela dell’ambiente. A Pink Life, nel progetto e nell’organizzazione dell’evento, si sono uniti Antonello Amoroso, Ceo e Founder di Amaranto Group, azienda leader nella progettazione e realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; e Tommaso Ambrosio e Luigi Barone, con Dora Barone event e wedding planner Labelon, un paradiso di cura e benessere sulla spiaggia Flegrea.

Il progetto Fashion for Future nasce con l’obiettivo di portare avanti campagne di sensibilizzazione e azioni concrete. Il primo passo concreto di Pink Life Magazine è la stampa con carta certificata FSC. Il Made in Italy gioca un ruolo importantissimo nella tutela dell’ambiente e nel fashion show, curato nella direzione artistica da Alessio Menna e nella direzione creativa da Pasquale Esposito, ha proposto agli ospiti le collezioni di Demonisanti, con capi disegnati dalla fashion designer Monica De Santis, che recupera stoffe destinate al macero e le trasforma in abiti bellissimi; Margherita Mazzei, che nei suoi costumi e copricostumi esalta il Circo della vita; e Salvatore Pappacena che ha unito l’arte sartoriale alla meticolosa cura dei particolari con richiami di colori e all’eleganza dei dettagli.

Make up delle modelle a cura del team di Ortensia Tropeano. Hair Stilyst Team Leo. Dopo il fashion show, spazio al party con lo showcooking dello chef LABELON Salvatore Andretta, le proposte gastronomiche di Maestri del Forno e Aperificio, le cantine Riccio e La Dispensa di San Salvatore (che oltre al vino ha offerto anche yogurt biologico). Tanti i partner nazionali e internazionali che hanno scelto di aderire a Fashion Forture, iniziando con la loro partecipazione alla One Fashion Night: PL PRINT stampa offset, Albano calzature, REM London, Lierac, Roger & Gallet, Womake Paris, Wellness Word, Escape Beauty Clinic, Pet Corner di Umberto Gentile & CO, B&B Boncompagni Suite, Gold Tower Hotel, Amici del Toscano.