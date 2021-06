Pomellato riparte da Chiaia, in 200 per l'apertura a Santa Caterina

Oltre duecento persone per l'inaugurazione di Pomellato nel cuore di Chiaia, suddivise da Sistema Congressi per otto alla volta con la possibilità di sostare all'interno del negozio per un tempo prestabilito ed ammirare così con tutta calma le nuove collezioni del brand, mentre all'esterno le hostess accompagnavano gli ospiti verso la vetrina antistante di Patek Philippe o, a seconda dei casi, nel secondo negozio firmato Trucchi in piazza dei Martiri per scoprire anche tutte le altre collezioni.

Un successo di pubblico dovuto alla grande voglia di ricominciare ma anche alla certezza di un'organizzazione in totale sicurezza, che ha convinto anche Maurizio de Giovanni con la moglie, Patrizio Rispo, Valentina Martusciello, Federica Cioffi, Carla Travierso, Mino Cuccinello, Francesca Frendo, Francesca Giglio, Lino Ranieri, Cristina Santoro, Bianca Pesante, Valeria Vitolo, Marta Catuogno, Marilù Ferrara, Flora Nappi, e tanti altri immortalati da Francesco Begonja ed accolti da Roberta Maione, Cristiana Sorrentino e Rossella Guariglia.