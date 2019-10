Pop e ipercolor: sfila la donna Bacarelli di quest'inverno

«Uno show che rompe le regole e unifica ruoli ed età» aveva detto Roberta Bacarelli poco prima di presentare la sua collezione donna A/I 2019 l’altra sera all’HbToo di Coroglio.

E così ad aprire la sfilata cinque giovanissime con iphone, monopattino e asciugacapelli: Sveva Sanseverino, Allegra Amicarelli, Carola De Risi Luciana Montò e Giulia Scognamiglio, che intonavano Cosa succede in città di Vasco, coinvolgendo le signore in prima fila.



A seguire un irresistibile turbillon di fogge, luci, colori e lustrini sulle note più pop e dance degli anni 70, 80 e 90, secondo il miglior trend caro alla stilista partenopea: dagli Eagles, ai Queen, gli Eurithmics e i Cold Play. Trenta minuti di show frenetico tra metal e animalier, glitter e iridescente, pop, fluo e colori super saturi, fiori e mimetico, frange, plissè e velluto devorè, chiodi ed eco-leather dark e punk, forme fluide e silhouette slim o asimmetriche, fino a una sposa irriverente in stivaletti e lana bouclè.

A sorpresa un finale clamoroso con tutto il cast di modelle e il team dello stile, che sui beat di “Maniac” hanno letteralmente trascinato a ballare in passerella amiche e clienti in look Bacarelli: Rossella Ferraro, Marta Garzone, Totti Moschino, Claudia Palombo, Francesca Frendo, Gabriella Amodio, Olimpia Vacca, Fabrizia Lonardi, Giordana De Cesare, Maria Rosaria Monselli, Carla Della Corte, Rossella Minucci e Sabrina Majello.

