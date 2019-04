«Porti Aperti 2019»: tour e performance nei tre maggiori scali campani

Lunedì 22 Aprile 2019, 10:36

Il mare non bagna Napoli, scriveva la Ortese nel 1953: l’autrice più estenuata e raffinata della sua generazione fotografava un approdo mancato alla bellezza, simbolo di una città che mancava a se stessa e si sottraeva al richiamo della Sirena Parthenope, icona del viaggio e della ricerca. Il paradosso della Ortese fissava un rapporto col mare del capoluogo campano che è nel suo stesso dna: la città ha spesso eretto barriere e diaframmi tra sé e il suo mare, limitando così una preziosa vocazione marina e turistica.Ma oggi un’eccellente iniziativa chiama ben tre comuni a interagire sinergicamente per restituire a cittadini e turisti la libera fruizione delle zone costiere e dei porti.Su cinquanta chilometri di litorale i tre maggiori scali marittimi della Campania si uniscono in una tre giorni di eventi ed escursioni, perfettamente incastonati nella kermesse più ampia e longeva del Maggio dei Monumenti.«Porto Aperto», ovvero i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia visitabili e performanti: tour guidati, esperienze in aree monumentali o industriali e appuntamenti musicali diffusi.Il programma è stato appena presentato presso la sala riunioni dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale al molo Pisacane con gli interventi di Nino Daniele, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, e Gaetano Cimmino, Sindaco di Castellammare di Stabia.Terza edizione per un’iniziativa non solo turistica, indetta per la “Settimana Europea del Mare” dall’AdSP Mar Tirreno Centrale, che in tal modo promuove territorio e attività marittima, restituendo alla cittadinanza un’inedita opportunità di informazione, cultura e intrattenimento. Un lavoro di osmosi tra autorità e amministrazioni, Marina Militare e Guardia Costiera, così come tra numerosi sponsor, partner e associazioni intenti a sostenere e valorizzare luoghi e attività del mare e dei tre grandi porti campani: Grimaldi Lines, Aeroporto di Capodichino, Assospena, Propeller Club International, Consorzio Unico Campania, RETE (Ass. per la Collaborazione tra Porti e Città), Medmar e Alilauro, City Sightseeing Napoli, Accogliere ad Arte, CNR Iriss, Aniani Campania, Lega Navale Italiana, Arci Pesca, Sii Turista della Tua Città, Atena, Stazione Marittima Napoli, Salerno e Marina di Stabia, per citarne solo alcuni, naturalmente sotto il patrocinio della Regione e dei tre Comuni di Napoli, Salerno e Castellammare.Il 17 a Castellammare di Stabia, il 18 a Salerno e il 19 maggio a Napoli saranno giornate interamente dedicate alla visita delle rispettive zone portuali, alle mini crociere nelle acque limitrofe e a percorsi artistici differenziati.Partenza venerdì 17 mattina con un Convegno sul tema “Il valore del porto per lo sviluppo del territorio” nella Sala Consiliare del Comune di Castellammare. Nel corso della giornata visite guidate allo Stabilimento Militare Produzione Cordami per gli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria cittadini ed escursioni in barca a cura della Lega Navale di Castellammare. In chiusura serale il concerto della cantante e attrice Fiorenza Calogero.Sabato 18 maggio sarà dedicato al porto di Salerno: sin dal mattino tour organizzati dello scalo via mare e a seguire le visite guidate alla Stazione Marittima progettata e disegnata dall’archistar anglo-irachena Zaha Hadid; mentre la serata musicale, curata da Pasquale Scialò col Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno, inizierà con una “Sinfonia musicale di Sirene” e si concluderà col concerto “Mare Nostrum”.La giornata conclusiva sarà nel porto di Napoli domenica 19 maggio. A cura di Progetto Museo e Accogliere ad Arte, durante tutta la mattinata visite guidate via mare su traghetti dal molo 6 e via terra sui sightseeing bus dal molo 5: si percorrerà l’area monumentale del porto con focus sulla Stazione Marittima, gli ex Magazzini Generali e il vecchio edificio barocco dell’Immacolatella, dove lo street artist Luca Zeus Caputo realizzerà dal vivo un murales ispirato alla storia degli emigranti che da lì partivano in cerca di fortuna; la visita terminerà alla zona delle attività commerciali col terminal containers del varco Bausan. In pomeriggio un esclusivo tour da mare al molo San Vincenzo a cura dell’associazione FMSV (Friends Molo San Vincenzo). Un nutrito programma di musica live più e meno nostrana accompagnerà l’intera domenica: al mattino in barca il duo “posteggia” chitarra-mandolino Ponzo & Coppeto e in Stazione Marittima taranta e musiche tradizionali, mentre al pomeriggio al San Vincenzo si esibirà l’orchestra di percussioni sudamericane dei Batacoto. La chiusura a partire dalle 19.30 fino alle 22.30 e oltre si svolgerà nell’area della Darsena Acton con quattro band all’insegna dello swing, la word music, il gold e fusion jazz: in ordine il “Swing & Soda” dei Caponi Brothers, le sonorità dall’Alta Murgia della Sossio Banda, “In the night” di Gabriella Di Capua Quartet e il Parthenoplay di Marina Bruno.Informazioni, programmi e prenotazioni obbligatorie (fino ad esaurimento posti) su www.portoaperto.it