​Priscilla: chiacchiere dal sofà e consigli «anti noia»: #IoRestoACasa

Le ordinanze amministrative si susseguono e si perfezionano, ma ribadiscono fermamente la chiusura degli esercizi e il divieto di circolare: con poche eccezioni ben specificate, tutti abbiamo obbligo di rimanere in casa.Così #IoRestoACasa è l’hashtag che da qualche giorno guida questa rubrica di appuntamenti col racconto di vicende o iniziative casalinghe dai napoletani popolari e social nella musica, l’arte o lo show bitz.Napoli ore 21: incontro al telefono con, in relax dopo il digital show di 40 minuti in diretta social. Al secolo, è un attore e una drag queen da Napoli al resto del globo: richiesto entertainer e versatile talento da palcoscenico fra club e teatri d’Italia, ma indiscussa regina in estate dei più patinati show serali e notturni al Jackie’o di Mykonos, l’isola più glamour delle Cicladi.Freeze! Ad oggi è tutto sospeso, anzi congelato, per non dire annullato: un impegno a Città del Messico a inizi Aprile e dal 16 «Dignità autonome di prostituzione» con Melchionne al Bellini; naturalmente è in stand-by anche la partenza di fine Maggio per Mykonos.In tanti interagiscono e scrivono durante i miei make-up set alle 18 e il drag show puntuale alle 20: era iniziato come il mio esercizio passatempo, il “Diario di Priscilla”, ma in pochissime puntate è diventato un appuntamento irrinunciabile prima per me e il mio benessere psicologico. Contatti da ogni dove: i follower italiani, ma anche nord Europa e Stati Uniti. Il racconto diventa confidenziale e sincero: una sorta di confessionile con amici virtuali (ma non solo), episodi dal passato, incontri e amori, il mio outing e soprattutto la famiglia, le dichiarazioni d’affetto con mio padre e mio fratello, che non ero mai riuscito a fare prima. In realtà è il ”Diario di Mariano”…La famiglia: Mariano, Will, Jack e Grace. Come organizzi questa variegata convivenza?Come nella serie tv “Will & Grace”, io sono Karen (manco a dirlo), Will è il mio adorato bassotto tedesco, mentre Jack è un soriano rosso, coccolone e rilassato, e Grace una gattina nera, aristocratica e autoritaria …anche perché è consapevole di essere l’unica (vera) femmina in casa!Senza dubbio il mio quotidiano “Diario di Priscilla”: un momento emotivo e liberatorio, quasi terapeutico.dopo colazione sempre un’ora di allenamento: con o senza il mio trainer (in video collegamento). Il corpo è la mia limousine……si chiama “dancing quarantine” e in mezza mattinata con la scusa di provare le coreografie, improvviso medley durante i mestieri per casa (…insomma, come Freddie in “I want to break free”): sapessi in in quanti ormai mi inviano le loro mini performance casalinghe!Ah bene: la mia cucina è assolutamente equilibrata, leggera e… qui siamo tutti vegetariani!puoi immaginare che è un aspetto fondamentale per il mio lavoro e ogni pomeriggio il set-up della postazione trucco&parrucco è un rito importante e accurato.anche questo è un esercizio necessario, costante e in continua evoluzione: ripasso sempre i pezzi in repertorio e provo quelli nuovi.bhè, dalle 17 preparo la base e alle 18 inizio col make-up, poi un’ora di pausa per la vestizione in camerino (abito, scarpe, accessori e lustrini vari: tutto approntato prima) e alle 20 si va in scena!Ma certo che sì! Il dopocena è dedicato a un buon libro o alle poesie di Alda (Merini): “E poi fate l’amore”, la sua meravigliosa ode ai veri sentimenti per i giovani, l’ho riletta ieri. Tra poco continuo “Fuoco è tutto ciò che siamo” di Guido Saraceni.Sicuramente in questo clima “I will survive” della nostra Gloria (Gaynor)! E poi… “I am what I am”, “Can’t take my eyes off of you” di Boys Town Gang e chiudo con “Think” di Aretha.Ne parlo e scrivo di continuo sui social: sto supportando Il Camper onlus, un collettivo di volontari napoletani che con un van itinerante in questo momento praticano screening e test di salute ai senzatetto, li forniscono di presidi come mascherine e guanti, li indirizzano ai dormitori e i centri di controllo, poiché proprio loro ora sono particolarmente esposti e abbandonati. L’hashtag è #IoRestoConChiNonHaCasa e in tanti mi hanno contattato per fare donazioni, anche Luciano Fiore, che confeziona i miei abiti, ha iniziato a produrre per loro mascherine coi tessuti dal magazzino della sartoria.Ah, senza dubbio il “dancing quarantine” che ho iniziato per caso alla mattina: vi invito tutti a inciuciarvi, filmarvi e postarvi! E’ distrazione, è passatempo e (perche no?) divertimento, è l’effetto antidepressivo dell’entertainment!