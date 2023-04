Problemi con gli spazi pubblici? C'è Ruben D’Agostino, maestro di arte civica

“A volte i cittadini volenterosi sono costretti a commettere atti al limite della liceità pur di tornare a una situazione di legalità”. Parla Ruben D’Agostino, o meglio il maestro di arte civica, come qualcuno lo chiama a Napoli e dintorni, dove vive e opera. Questa nuova categoria dell’espressione ha due missioni: creare arte e, al contempo, risolvere problemi pratici. Quelli che riguardano gli spazi pubblici, l’arredo urbano e il verde, ma anche strutture di servizio come gli ambienti delle metropolitane e la viabilità pedonale. Oppure la cosa più semplice di tutte, eppure simbolica più di altre: la riparazione di una panchina.

Ad esempio a largo Petrella, minuscola traversa di via Cilea, c’è una seduta che manca della spalliera: “Le panchine sono fondamentali, nella loro offerta che sembra scontata: servono agli anziani e alle madri con figli, sono il primo nucleo di socialità e di relax pubblico al servizio del cittadino”. Non a caso nella storia recente le panchine sono diventate oggetti di polemica politica, come avviene per quelle negate ai senzatetto, oppure puntello di messaggi sociali, quando vengono colorate di rosso per protestare contro la violenza sulle donne. Con un rapido blitz Ruben in questi giorni provvede a sistemare la parte mancante, aggiungendoci il bello: la nuova spalliera raffigura la linea costiera del golfo di Napoli con onde e Vesuvio stilizzati.

Sono anni che Ruben fa interventi artistici. Da qualche tempo le sue creazioni si tingono anche di sociale. Iniziò con un’idea tra l’estemporaneo e il dadaista: si mise a pescare in piena via Vaccaro, al Vomero: “Era successo che una buca, lasciata all’incuria, diventasse progressivamente una piccola voragine. Fu transennata ma non coperta, per un periodo causò la chiusura della strada. Quando pioveva diventava una specie di laghetto e fu là che mi venne la pensata: portai sgabello e canna da pesca e mi feci ritrarre in quella curiosa posa”, racconta.

Postò l’immagine sulla sua pagina Facebook e la storia del pescatore nel bel mezzo della città divenne virale. Soprattutto fu efficace: “Il giorno dopo l’amministrazione riempì la buca risolvendo la criticità”. E così le azioni messe in campo dal maestro di arte civica sono utili e sollecitano l’intervento. Infatti ultimamente il meccanismo si è rovesciato: sono i cittadini ad andare sulla sua pagina e a segnalargli il problema di turno. E lui quando può interviene, come un eroe dell’arte. A volte si tratta di fenomeni sulla bocca di tutti, come i pini di Posillipo morenti su cui Ruben sistemò 200 croci, in altri casi si tratta di situazioni di degrado più piccole, eppure fondamentali per chi le vive ogni giorno. Nella stazione della metropolitana di Salvator Rosa c’erano tante crepe nel muro che trasformavano i tunnel verso le banchine in luoghi sinistri, da film horror: l’artista pensò di collocare le immagini del film di Kubrick “Shining”, come dimostra un filmato molto gettonato sul web; il giorno dopo le crepe divennero oggetto di manutenzione. A via Merliani c’era un avvallamento: “Piazzai una palla di polistirolo che rappresentava un peso da 1000 chili, l’indomani fu riparato”.

Si sente davvero una sorta di personaggio dei film, un paladino? “No, anche perché non sarebbe compito mio risolvere i problemi. Ma se una panchina viene abbandonata per anni all’incuria, metterci un pezzo di legno diventa un’impresa eroica”. Perché, spiega, “non tutti hanno il coraggio di esporsi. A volte manca il carattere, altre i mezzi, in altri casi ancora i canali”. Ruben queste possibilità le ha, in più ci mette l’estro, la manualità (è uno di quelli che con la tecnica può fare qualsiasi cosa) e ora anche la visibilità. E poi non è più solo, adesso. Ha un piccolo team guidato dall’avvocato Fabio Procaccini che gli cura anche la comunicazione, più altri collaboratori e amici che si prestano a dargli una mano. Ok, ma chi paga? “Finora ci ho pensato io, erano interventi che comportavano poca spesa. Da qualche tempo però ho degli sponsor: cittadini, imprese e società, in forma del tutto anonima, mi sostengono. La panchina di largo Petrella la riparo proprio col contributo di un imprenditore che pure non vuole essere citato”.