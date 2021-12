Dai Quartieri spagnoli a Londra, cappelli e artigianalità all'insegna delle donne

Cappelli artigianali sull'asse Napoli-Londra, con le foto scattate ai Quartieri spagnoli. WoW+Vitrizia è la firma della collaborazione tra WoW – Women on Women, agenzia di marketing di matrice londinese, e Vitrizia, brand innovativo di cappelli artigianali in lana della stilista napoletana Patrizia Visone.

WoW – Women on Women, fondata dalla napoletana Marianna Penna che vive e lavora a Londra, da marzo 2021 cresce sempre più come community attiva di donne imprenditrici e professioniste tra Londra e l’Italia, soprattutto tra Napoli e Roma.

La fusione tra lo stile di comunicazione metropolitano e innovativo inglese con cui lavora WoW e l’espressione artistica e cosmopolita di Vitrizia ha dato vita alla hatwear capsule “WoW Vitrizia” dal mood “Urban Artwear”. Un spirito che esprime lo stile di donne che indossano con consapevolezza ed orgoglio cappelli originali, veri e propri pezzi d’arte.

La collaborazione nasce dall’idea di creare una collezione dall’effetto WOW, in omaggio a 4 “stili” di donna da cui prendono il nome i modelli:

- Diva. Simbolo della donna protagonista della sua vita, che non teme di osare.

- Mimosa Cake. Simbolo della dolcezza e determinazione della donna.

- Il Grande Bacio. Simbolo della donna romantica e briosa al contempo.

- Sovrana. Simbolo della donna che ha un ruolo di autorità, che gestisce con fascino e determinazione.

Gli scatti della campagna di comunicazione sono stati realizzati dalla giovane fotografa napoletana Roberta Mazzone, esperta in fashion photography, nella sede di Foqus Fondazione che si occupa della riqualificazione urbana dei Quartieri Spagnoli di Napoli.

In un mood urban dall’animo artistico, la sede per la sua posizione geografica, grazie ad una galleria fotografica e a diverse ambientazioni, è stata sfondo ideale per interpretare il mood WoW+Vitrizia.

La campagna ha coinvolto anche delle modelle non professioniste e donne della comunità WoW a Napoli a rappresentare la straordinarietà delle donne reali, di tutti i giorni, nelle cose ordinarie e semplici.