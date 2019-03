Riparte Yogaiola: lezioni yoga nell'area marina protetta della Gaiola

Giovedì 21 Marzo 2019, 20:46

Torna la primavera e torna pure “Yogaiola” – manifestazione che ambienta la pratica in un contesto di naturale e straordinaria bellezza: si svolgeranno infatti proprio nell’area marina protetta della Gaiola le lezioni, che prenderanno il via questo fine settimana.A tenerle, e ad aver ideato “Yogaiola” è Enrico De Luca, che ha poi trovato la disponibilità e la collaborazione del Centro studi interdisciplinari Gaiola Onlus – consentendo così ai partecipanti di vivere davvero un’esperienza speciale, di unione tra corpo e natura, tra bellezza e benessere.Diamo velocemente le date: gli incontri saranno sempre alle 10 del mattino (la puntualità è fondamentale, ovviamente), questo sabato e domenica (il 23 e il 24 marzo); ancora i prossimi (30 e 31); e poi nei giorni 7, 14 e 20 di aprile.Al momento, i posti per le lezioni sembra siano tutti esauriti ma, seguendo l’evento Fb (la pagina è quella di Zoé Animal Yoga), è possibile scoprire via via se se ne liberano. In ogni caso, ci si può mettere in lista d’attesa. I contatti per farlo o richiedere maggiori informazioni sono i numeri 380/2542544 e 0812403235, e le mail zoe@zoeanimalyoga.com e info@gaiola.org.De Luca si è formato con i migliori maestri a livello internazionale e, dopo aver praticato e approfondito lo studio dello yoga per tredici anni, ha codificato un proprio stile di insegnamento e pratica: Zoé Animal Yoga®.E così lo descrive: “È una metodologia di allenamento che integra Yoga, Animal Flow (locomozione animale), Acrobalance, Primal Movement, Calisthenics e Functional CrossTraining. Le asana yoga con la loro respirazione sono sviluppate nello spazio per aumentare forza e flessibilità; la locomozione animale innesca l'intelligenza corporea attraverso la sperimentazione del movimento in libertà; mentre il lavoro acrobatico prepara il corpo, da solo o in coppia, ad eseguire movimenti di grande controllo ed equilibrio”.Insomma, chi è un habitué della manifestazione, ne ritroverà il piacere; chi non vi ha mai preso parte, scoprirà un nuovo metodo e la bellezza di praticarlo in luogo di straordinaria suggestione.E, in merito proprio alla straordinarietà del luogo, da sapere che “Yogaiola” sarà anche l’occasione per presentare la propria candidatura al Csi Gaiola Onlus, che “è alla ricerca di collaboratori che possano mettere in campo le proprie competenze con entusiasmo e passione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale”.