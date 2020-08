Il ministro Spadafora ospite al saggio estivo al circolo del Tennis Club Capri

Il tradizionale Saggio Estivo di Tennis, si è tenuto ieri sera sui campi rossi del Tennis Club Capri. Un evento che ha raggiunto il 48esimo anno dalla sua prima edizione ed anche quest’anno ha raccolto un grande successo ed entusiasmo da parte del pubblico, dei genitori e delle personalità che hanno affollato lo storico club in cui ogni anno chiude la sessione estiva della scuola tennis con un saggio degli allievi sia capresi che villeggianti.



Ben 60 giovani tennisti che hanno partecipato allasi sono esibiti con varie esercitazioni seguendo la progressione didattica del gioco. A presiedere lo staff del club il Presidente Peppino Di Stefano che nella sua carriera è stato anche arbitro internazionale ed ha ricevuto i complimenti per la sua attività sportiva dal Sindaco di Caprie dall’Assessore allo Sport e Viceed i saluti del Ministro dello Sportche era in prossimità . Il primo cittadino prima dell’esibizione dei giovani tennisti ha portato i saluti dell’amministrazione per l’impegno sportivo che vede impegnati i maestri con i giovani atleti. Hanno presenziato alla manifestazione alcuni componenti della famiglia Breglia, proprietari del complesso sportivo. Poi il via al saggio che ha visto esibirsi giovani atleti che in pochi mesi con la scuola tennis di Capri hanno raggiunto già un livello di preparazione tecnica elevato.