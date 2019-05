San Giorgio in buca, nella città vesuviana si impara a giocare a golf

Venerdì 17 Maggio 2019, 15:46

Sabato 18 e domenica 19 maggio, infatti, a San Giorgio a Cremano si svolgerà la prima edizione di 'Road to Cremano golf' promossa e organizzata per iniziativa dall' associazione ACLI Consumatori Napoli in collaborazione con la Federazione Italiana Golf che ha come obiettivo la diffusione del gioco del golf, uno tra gli sport outdoor d'eccellenza.La manifestazione, interamente gratuita, si svolgerà in via Manzoni, in un ampio spazio verde dove verrà allestito un ‘campo pratica'. Saranno organizzate postazioni di prova specifiche per i partecipanti guidati da esperti istruttori federali. Tra le iniziative, anche un contest riservato ai bambini che vorranno disegnare al momento la propria idea dello sport, la propria esperienza sportiva per concorrere a "Rappresenta cosa è lo spirito sportivo", che rientra nell'ambito delle attività della "Settimana del Gioco" organizzata dal Comune di San Giorgio a Cremano.Il 18 maggio alle 10 'Road to Cremano golf' sarà inaugurato, dopo i saluti di rito, dall'arbitro federale Antonio Maione che spiegherà ai partecipanti, adulti e bambini, le principali regole del golf. Nel pomeriggio di sabato ci saranno varie esibizioni sportive, tra cui, ad esempio, quelle dei giovani schermitori della A.S. Champ somma vesuviana guidati da Luigi Tarantino, campione mondiale ed argento olimpico, e del gruppo di ginnastica artistica sempre della A.S. Champ.La manifestazione ha in programma anche eventi non golfistici. Nella mattinata di sabatointerverrà anche lacampionessa olimpica Manuela Di Centa, prima donna italiana che ha raggiunto la vetta dell'Everest, impegnata nel comitato organizzativo delle Universiadi che si terranno a Napoli nel prossimo luglio.Nel corso ‘della due' giorni il ‘campo pratica' sarà aperto dalle 10 alle 18,30 e saranno a disposizione del pubblico maestri della Federazione Italiana Golf dalle 10 alle 13,30.Domenica si esibiranno gli allievi di AIKIDO del maestro Buoncompagni V Dan. Ci sarà anche un momento musicale con l'esibizione della compagnia "Ascoltando i bambini".Il programma completo di 'Road to Cremano golf' è on line all'indirizzo www.cremanogolf.it ."Road to Cremano Golf" gode del patrocinio del Comune di San Giorgio a Cremano ed i patrocini morali della Regione Campania, dei comuni di Portici e San Sebastiano al Vesuvio e degli Ordini Professionali di Ingegneri, Avvocati e Commercialisti della provincia di Napoli.L'evento è stato supportato da sponsor che ne hanno permesso la realizzazione come i main sponsor come ACGROUP (www.acgroupitalia.it), ELEOR (www.eleor.it) ecc. nonché dai campi da golf campani in particolare il Volturnogolf (www.volturnogolf.it), Golf Club Salerno (www.salernogolf.it) ecc.Per maggiori informazioni e prenotazioni della prova consultare la pagina facebook cremano golf, il sito www.cremanogolf.it o inviare una mail al info@cremanogolf.it.