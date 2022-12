San Pasquale a Chiaia, l'edicola diventa «artistica»

Un ritorno alle origini per gli editori di Nss magazine, portale on line di streetwear e street culture nato a Napoli dieci anni fa per poi trasferirsi a Milano. Fino al 15 dicembre, la redazione si trasferisce a Napoli, in èiazza San Pasquale a Chiaia, trasformando la storica edicola di giornali antistante la chiesa in un point artistico e divulgativo dove sarà possibile ascoltare buona musica e degustare street food napoletano.

Fondato nel 2013 da Walter Aprile, Vincenzo Schioppa e Simon Laudati, Nss magazine torna a casa. «Celebrare a Napoli la nostra storia è un diritto e un dovere! Ricongiungerci con la nostra community local, dopo dieci anni di crescita in giro per il mondo, significa per noi un nuovo punto di partenza verso obiettivi ancora più importanti» dichiara D’Aprile, ceo e co-founder di Nss. «Dieci tra creativi, brand e media hanno re-interpretato visivamente il loro rapporto con nss e noi ne abbiamo fatto delle t-shirts che saranno in vendita al prezzo simbolico di 10 euro, assieme a una serie di accessori (sciarpe, beanie e socks) targati Nss».



«L'obiettivo - aggiunge Aprile - è raccontare una diversa visione di Napoli, e il nostro compleanno è un buon motivo per proporre un concept innovativo per la città, elevandola culturalmente e aggregando anche tanti media del settore e ospiti internazionali che, mescolati a designer e realtà locali, possono offrire la migliore versione possibile della città».