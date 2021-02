Inizia da qui la nuova love story con Blunauta Home e in particolare con un concetto di arredamento diverso, destrutturato, alternativo, dirompente e di cui cadere follemente innamorati. Tutto questo non poteva che accadere a san Valentino, e in particolare da giovedì 11 a domenica 14 febbraio, giorni in cui agli innamorati delle novità e delle cose belle viene dato appuntamento in via dei Mille 75 per provare una autentica love experience con lo stile di Claudia Catapano applicato alla casa. In un momento storico in cui gli eventi del passato sono un ricordo è nata così l’idea di un happening a tu per tu, pensato per un incontro su appuntamento dove mostrare alle persone, amiche, clienti il nuovo spazio che interpreta un diverso concetto di casa dove coabitano idee, allestimenti, design. C’è spazio anche per progetti di architettura, attraverso l’esperienza e la professionalità di Claudio Comito architetto e interior designer che da sempre cura i layout degli spazi Blunauta. Le scale conducono al piano superiore dove saranno allestite, quando sarà possibile, mostre, temporary ed evento pop-up e tutto ciò che ruota intorno all’energia e arte creativa.

Cosa trovare da Blunauta Home? Dimenticate la tavola tradizionale e i classici accessori; qui il fuori dall’ordinario e introvabile altrove fa da fil rouge ad elementi di arredo per ogni ambiente della casa. D’altronde… #impossibileimitarci, il claim consolidato da sempre per l’abbigliamento Blunauta, qui ha numerosi argomenti convincenti, alcuni minimal e altri decisamente più evidenti, per dimostrarlo: dai trofei, alias teste d’alce patchwork da parete realizzate in MDF riciclato fino ai vasi frutto d’ispirazioni verso destinazioni esotiche. A tavola parla come mangi o il piatto piange, meglio se ridi ridi che la mamma ha fatto gli gnocchi sono solo alcune delle scritte divertenti e dissacranti che puoi trovare dipinte sui bordi dei piatti per servizi fuori dal comune. A proposito di dissacrante, i cuori sacri come le croci invece imperversano su pareti e ovunque si abbia piacere di mostrarli. E ancora tanti altri oggetti di home decor che raccontano una propria storia, dotati di una loro anima.

A San Valentino dunque Blunauta Home è in love e celebra questo evento in partnership con Alba Catering che presenterà dolcezze di ogni genere, dalle tortine con i cuori alle bocche golose e tante altre proposte che conquisteranno cuore e palato dei presenti nel segno di home sweet Blunauta Home.

