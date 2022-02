San Valentino alla Municipalità 3, ecco il Panorama dell'Amore

Un modo originale e romantico per festeggiare San Valentino? Magari scambiandosi un bacio al «Panorama dell’Amore», come consiglia la Municipalità 3 che è pronta per regalare a tutti gli innamorati un luogo incantevole coniugando cultura e storia. Due gli appuntamenti: sabato 12 febbraio alle 12 al Belvedere di Capodimonte e lunedì 14 febbraio alle 15 sulle scale Principessa Jolanda. Il presidente Fabio Greco ha lanciato l’iniziativa «Panorama dell’Amore» con l’obiettivo di apporre un cartello informativo nel giorno di San Valentino per «dare il giusto risalto a un luogo maestoso, ricco di storia. Da qui partirà un progetto municipale di Info point per la diffusione delle bellezze culturali-archeologiche del nostro territorio, partendo dalle scale della Principessa Jolanda, poste al centro della Municipalità» spiega Greco. Grazie a un progetto regionale, le scale saranno oggetto di manutenzione ordinaria del verde per un anno grazie al coinvolgimento dei lavoratori Progetto Bros. «Oggi sono nuovamente utilizzate dai turisti e dai cittadini per passeggiate e ristoro nei viali. Ben presto - sottolinea il presidente della Municipalità 3 – saranno illuminate e riattivate le antiche fontane».

L’iniziativa promossa per San Valentino mira a mettere in risalto il sito che per la Municipalità 3 dovrà essere considerato un unicum con il Belvedere del Real Bosco di Capodimonte, dove sarà apposto il cartello simbolo dell’evento. «Il messaggio che la Municipalità 3 vuole lanciare alla cittadinanza è quello di liberare l’empatia che contraddistingue noi napoletani, limitata dalle restrizioni dettate negli ultimi due anni dalla pandemia» conclude Greco.