San Valentino partenopeo: prove d'amore e di shopping.

Aperto ufficialmente il busi-show di San Valentino. Mentre parte il countdown alla festa degli innamorati, iniziano le offerte più “amorose” e si scatenano le trovate e le ventrine (soprattutto virtuali) col rosso porpora e i cuori in ogni foggia e salsa.

Passeggiando per le vie del centro di Napoli e surfando tra i promo-post degli influencer più agguerriti sui social il paniere è davvero ricco.

Ma alcune iniziative sono semplicemente azzeccate o innovative seppur commerciali: sia che strizzino l’occhio a romantici segni della tradizione, sia che indulgano alla creatività più stilosa e performante.

“Ditelo con un fiore” recita il claim: ma le scatole in plexiglass trasparente con rose scarlatte stabilizzate di Flover in via dei Mille sono un vero omaggio all’eleganza.

Dalle Officine Bistrot di via Andrea d’Isernia arriva la Love Braekfast Box per l’innamorata, per i nonni o per la famiglia: elegante delivery di cappuccino, cornetti, brioche, capresine e sfogliatelle oppure l’american breakfast con uova strapazzate, bacon fritto, pane tostato, marmellate, muffin, brownie, cheese cake e dolci della tradizione a stelle e strisce.

Passeggiando verso piazza dei Martiri, lo sguardo finisce senz'altro nella vetrina di Livio De Simone dove campeggia un cuscino-cuore bianco con inconfondibili pennellate rosso carminio: è la new entry dalla collezione casa di Benedetta De Simone, già pubblicato sugli home magazine internazionali.

Valentine Wine Box è invece l’idea delle sorelle Tortora dall’irpina Cantina Aminea di Montemarano: una scatola in legno personalizzabile dov’è possibile fa incidere una frase dedicata e serigrafare sui due calici in vetro i nomi della coppia. La cena romantica è un classico: non resta che scegliere menù della serata e vino ad hoc.

Ma se la serata vuol diventare indimenticabile, allora Be My Valentine è la proposta del Grand Hotel Parker’s al Corso Vittorio Emanuele. Cena, notte, colazione e pranzo: una fuga romantica per il weekend del 13 e 14 con possibilità di cena stellata, colazione vista golfo o pranzo tête-à-tête e tanto di sorpresa in camera.

È della designer Alessandra Libonati il Love Ring in oro e argento più evergreen di Chiaia: un classico continuativo rivisitato in chiave “sigillo”.

Mentre Bianca Imbembo, che disegna e produce borse femminili made in Campania, sfoggia una clutch e un secchiello in pelle bottalata rosso scarlatto per Kilesa.

Da Gragnano alla Galleria Umberto I: arrivano a breve i fratelli Malafronte (celebri per i loro scioglievoli panettoni) e nel frattempo sfornano per tutti gli innamorati il Cuor di Fragola, un lievitato sofficissimo a forma di cuore e aroma di fragola, ricoperto di cioccolato rosa al profumo di fragoline di bosco.

Leopoldo Infante racconta nei salotti cittadini e in centro storico il suo celebre dolce e salato (anche senza glutine) persino in Red St. Valentine e mette in vetrina il Magnum pop, i cookies e i cupcake tutti rossi, ma soprattutto i “tarallove”, taralli rossi-rossi a base di rape rosse, peperoncino, fave di cacao e gocce di cioccolato.

Per gli appassionati dell’aperitivo, infine, c’è il «love cocktail pret-à-porter» di Altogrado Vineria, che da via Caldieri arriva a casa dell’amato con tanto di design-bottle in dono.

14 Febbraio: conto alla rovescia…

