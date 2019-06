​«SatisFashion»: lo stile di Napoli in passerella a Montecarlo

Venerdì 21 Giugno 2019, 19:03 - Ultimo aggiornamento: 21-06-2019 19:04

Le Meridien Beach Plaza nel centro di Montecarlo ha ospitato poche sere fa l’edizione di esordio di «SatisFashion Monaco», primo e ben riuscito esperimento di showcase e defilè di moda, accessori e artigianato europei nel cuore pulsante del Principato di Monaco.Con il Patrocinio dell’Ambasciata Italiana a Monaco e l’Ambasciatore napoletano Cristiano Gallo, la manifestazione ha rappresentato uno degli appuntamenti mondani di punta nel ventaglio dei luxury happening nell’estate monegasca, registrando un interessante profilo di presenze internazionali.Anima e motore della giovane iniziativa due dinamiche amiche d’istanza nella capitale monegasca: la polacca Kasia Stefanów di My Style Events Berlino e la napoletana Flavia Cannata, ex indossatrice e ideatrice di Always Support Talents, un contenitore creativo per designer emergenti quasi tutti partenopei a lavoro tra abbigliamento, gioielli, calzature, pelletteria e accessori.La kermesse s’è fregiata dell’opera di alcune interessanti griffe che la Stefanów ha selezionato dal panorama di nuovi stilisti berlinesi per la passerella de Le Meridien, quali: Agnes Wuyam, Aleksander Gliwinski, Aline Celi, Rockmadchen, Yulia Fedetska ed alcuni altri. Ma è di certo per il legame di Flavia Cannata con la terra di Partenope che quella serata il runaway ha letteralmente brillato per gli esclusivi manufatti di alcuni promettenti talenti campani: Alessandra Aiardo, autrice di elaborati preziosi contemporanei, l’artista e shoes designer Raffaele Zenga, Nobahar Design, gioielli 3D ispirati ai colori e le architetture di Napoli, Miss Conturbante, giovanissimo duo di stilsite partenopee.A far da cornice artistica alla lunga passerella in&out-door del grandhotel venti inedite sculture Op’Art di Marcos Marin, artista brasiliano residente a Monaco, rappresentato a Napoli da Modart Gallery di Sabina Albano. Altri partners campani residenti a Monaco: Radio Yacht Lunare Project, rappresentata da Guglielmo Esposito, e i due storici ristò napoletani a Montecarlo “Il Terrazzino” e “Il Giardino” di Manuel Russo.Madrine dell’evento: la modella Julia Blanche Hristova, Angela Donava, ambasciatrice L’Officiel Baltic e fashion editor di Cote Magazine, Lady Cristina Vittoria Egger, talent scouter e luxury consultant, Lorena Baricalla, attrice napoletana e prima ballerina al PromoArt di Monatecarlo, Michela Palumbo, vicario dell’ambasciatore Cristiano Gallo.