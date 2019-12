Napoli, scherzi e provocazioni sulla lingerie di Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Two is better than one, recitava il claim utilizzato daper i due eventi gemelli di Napoli e Salerno promossi insieme a Chitè Lingerie per lanciare la loro Xmas capsule collection: un intimo dai contorni ricercati, con slip in raso declinati nelle tonalità bordeaux, carta da zucchero ed oro su cui sono ricamate a mano frasi ad effetto come: E adesso?, TryAgain! e Consomme-moi.Ogni modello è stato ideato per rispondere allo stile di ogni donna, che potrà così esprimere il suo spirito libero attraverso un capo o anche regalarlo ad amiche, sorelle, colleghe.Una lingerie limited edition in vista del Natale quindi, che ha attirato nel monomarca di via Nisco tante habitué degli eventi modaioli cittadini accolti da Mila Gamardella e Cristiana Giordano con Davide Gibilisco e Romolo Pizi in un’atmosfera glam con tanto di dj set a cura di Francesco Trimarco. Tra queste, anche l’attrice Samanta Piccinetti e la blogger Fashion Dea nonché tante amiche come Paola Maione, Brunella Lupo, Giorgia Grimaldi, Rosa Celotto, Giordana de Cesare, Martina Monti, Valentina Visconti, Gloria d’Avino, Simona Keller, Federica Claar, Serena Savanelli, Chiara Rolandi, Claudia Catapano, Anna Paola Palumbo, Irene Iacovella, Alessandra Menditto, Roberta Polidoro.