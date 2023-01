Napoli, la sfida tra i migliori mixologist: in gara «Clementina in vetrina» di Davide Di Guida

Napoli e i suoi sapori aprono il tour nazionale che riunisce in una sola sera i migliori cocktail bar della città per un'esperienza di miscelazione tra cultura e divertimento. Il capoluogo campano sarà protagonista nella prima tappa del tour, in programma martedì 31 gennaio presso l'hotel NH Panorama. Tra i 10 migliori mixologist del capoluogo campano che si cimenteranno in nuove e tradizionali preparazioni anche Davide Di Guida, head barman de «La Fesseria», che dal 2017 è riferimento della cultura street drink napoletana. Obiettivo della sfida sarà quello di conquistare il voto del pubblico e della giuria tecnica. Di Guida partecipa accendendo i riflettori su un drink tratto dalla carta «Le forme del piacere», la carta dei signature drink de «La Fesseria»: «Clementina in vetrina» è una miscelazione di Mezcal, Mandarino, Lime e Sangue di San Gennaro, uno sciroppo handmade a base di melograno e passion fruit. Acre e avvolgente al tempo stesso, sontuoso, mediterraneo ed esotico in un sol sorso.

Classe 1992 e una laurea in Storia alla Federico II di Napoli, Davide Di Guida è l’head barman de «La Fesseria». Ama la «preparazione homemade» e il «twist on classic», due specializzazioni conseguite alla Azoth Academy. «La Fesseria Cocktail Bar», aperta sette giorni su sette, dalle 18,30 a tarda notte, è ritrovo e riferimento per gli appassionati del buon bere miscelato nel centro storico di Napoli. Dietro al bancone c’è un team giovane e creativo (nel 2020 tra i primi 20 team bar secondo Barawards) che propone drink classici e più innovativi miscelando spirits di qualità. I signature cocktail sono raccolti nella carta «Le forme del piacere» che presenta 7 proposte ironiche e pop nel nome, originali nella miscelazione: C’rot, Sexy pummarola, Repubblica delle banane, Profumera, Hot line, Cattivi pensieri, Clementina in vetrina. Carmine Angelone, classe 1988 e co-founder del locale, è il bar manager.