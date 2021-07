Sorrento, a Villa Fiorentino debutta la piattaforma Bespeak

SORRENTO - Fa il suo debutto oggi e domani Bespeak, la nuova piattaforma digitale che nasce in Campania e promuove, con linguaggio multimediale ed una grafica accattivante, i prodotti tipici, i territori e le attività ricettive. La location scelta per il lancio è la Villa Fiorentino di Sorrento dove sono in programma momenti dedicati a degustazioni, arte, musica e incontri per ripartire. Durante la kermesse sarà lanciata Bespeak.online, la nuova piattaforma che valorizza le eccellenze gastronomiche e il format Tv “BEtheOne – Food&Art” che racconterà le realtà protagoniste del territorio campano e nazionale. L’evento ospitato nella sede della Fondazione Sorrento sarà caratterizzato da momenti di degustazione “liberi per tutti”, confronti tra le realtà commerciali e produttive diretta-mente con i consumatori, il tutto allietato con serate di intrattenimento, musica e comicità.L’ingresso “all inclusive” di 5,00 euro prevede: porta calice e calice Carrè33, degustazioni libere e gratuite in tutti gli stand, partecipazione agli eventi di spettacolo.

Programma 30 Luglio

18.30 -> 23.00 - Consegna calici per degustazioni vini

19.30 - Che cos'è Bespeak? - Presentazione della piattaforma -

20.00 - Incontro con il maestro Beppe Vessicchio, Fofò Ferriere e Michele Scognamiglio

20.30 - Inaugurazione e apertura stand

Pizzeria Cerasé (PIZZA)

English Inn (Fish' n' Chips)

Melotti (Risotto allo Zafferano dell’alto Casertano)

Beppe Vessicchio e Fofo Ferriere (Finto Ragù) - Amelia Cuomo (Pasta di Gragnano)

La nuit Bar e pasticceria (la Polacca aversana)

21.00 - Tarantell'e Surrient in concerto (biglietto d’ingresso per lo spettacolo € 10)

22.00 - Maestro Manuel Sammartino, chitarra e voce. Maestro Giovanni Marcellini, mandolino.

Programma 31 luglio

18.30 -> 23.00 - Consegna calici per degustazioni vini

20.00 - Presentazione del format TV "BEtheOne - Food&Art" - Testimonianze di alcuni talenti enogastronomici campani

20.30 - Inaugurazione e apertura stand

Osteria del Baccala Prof. Antonio Ruggiero Crudité di Baccala con Olio Ancestrale)

Melotti (Risotto al profumo dei limoni di Sorrento)

Fofo Ferriere (ricetta a sorpresa)

La Nuit Bar e Pasticceria (la Polacca aversana)

21.00 - Dj Set Danny Groove