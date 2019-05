Sorrento, la presentazione del libro di Raffaele Lauro «L'universo delle fragranze»

Lunedì 20 Maggio 2019, 11:37

Sabato 25 maggio alle ore 17.30, al Palazzo Municipale di Sorrento, si terrà la presentazione del libro di Raffaele Lauro dal titolo «L’Universo delle Fragranze - L’epopea artistica di un maestro profumiere: Maurizio Cerizza», edito da GoldenGate Edizioni.L'incontro, moderato da Roberta Nobile, dopo i saluti del sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, e dell'assessore alla Cultura, Maria Teresa De Angelis, vedrà avvicendarsi al tavolo dei relatori Salvatore Ferraro, accademico pontaniano, Carlo Alfaro, promotore culturale, Mauro Lorenzi, creatore del brand «Mauro Lorenzi Profumi», Cristina Medri, manager dell'evento «Esxence – The Scent of Excellence» e del regista Alessio Giuseppe Nuzzo. Le conclusioni sono affidate ad Andrea Casotti, amministratore delegato di Creative Flacours & Fragrances.Lo scrittore tratteggia la figura di un creativo per eccellenza, con una visione del mondo e dell’uomo nel suo rapporto con la natura e con la bellezza, sconfinante con le espressioni più alte dello spirito umano: il pensiero che pensa se stesso, la pittura, la musica e la meditazione. Per Raffaele Lauro, Maurizio Cerizza è un grande artista, che utilizza le materie prime come il pittore usa i colori e come un musicista le note, creando associazioni mentali tra oli essenziali e ciò che il loro aroma suscita. Gli obiettivi dell’artista Cerizza sono l’armonia, l’equilibrio, la perfetta corrispondenza tra il piano spirituale e quello materiale, caratteristiche che si riscontrano nelle sue creazioni più famose. Dalla lettura, quindi, emergono non soltanto “scrittori olfattivi”, come Proust o Süskind, ma pensatori, come Panikkar, e pittori, come Monet, Van Gogh, Braque, Rosai e Kandinskij.“Dopo le presentazioni ufficiali, dal 2014 al 2018, nel nostro prestigioso Palazzo Municipale, delle biografie artistiche di Lucio Dalla, di Violetta Elvin Prokhorova e di Alfonso Iaccarino, ho dedicato anche la mia sedicesima opera narrativa ad un’eccellenza nazionale, Maurizio Cerizza, il più grande maestro profumiere italiano, un artista, raffinato e colto, un creativo per eccellenza della profumeria mondiale - spiega Raffaele Lauro -. Ho scoperto, insieme con lui, una realtà a me sconosciuta, fatta di amore per la libertà e per la bellezza della natura, che mi auguro coinvolga i miei lettori sorrentini. Ringrazio vivamente il sindaco Giuseppe Cuomo, l’assessore Maria Teresa De Angelis e l’intera amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata anche in questa occasione molto speciale”.Il volume, con la prefazione di Andrea Casotti e la copertina firmata da Teresa Biagiotti, è il primo di una trilogia di romanzi biografici che l'autore dedica a tre eccellenze italiane. Tre personaggi, che onorano il genio italiano, in tre campi di attività: la creazione artistica delle fragranze per la profumeria di eccellenza, la chirurgia estetica, come viatico della bellezza e, infine, il binomio filantropia-impresa. Entro l'anno, si annuncia inoltre l'uscita di un saggio sui sedici romanzi che costituiscono l’opera narrativa di Raffaele Lauro, scritto da Patrizia Danzè, critico letterario e giornalista.