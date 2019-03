Sorrento, un premio speciale ai professionisti dell'ospitalità

Venerdì 22 Marzo 2019, 17:41

SORRENTO - Sarà consegnato domani alle 10, nella chiesa dei Servi di Maria, il premio "Antonino Fiorentino-Surrentum". A riceverlo saranno sei personalità che hanno contribuito a qualificare l’immagine della città costiera attraverso il proprio impegno nel turismo, nell’arte e nella cultura. Due riconoscimenti andranno alla memoria di Benedetto Stragazi, tra i primi agenti di viaggio di Sorrento, e di Gaetano Mascolo, attivo per anni nel settore dell'edilizia. Gli altri premiati sono il tour operator e albergatore Paolo Durante, il poeta Salvatore Cangiani, Mario Damiano, direttore d'albergo di lungo corso. Riconoscimento speciale per la Congregazione dei Servi di Maria, antico sodalizio che organizza la suggestiva processione nera del Venerdì Santo.Altri premi saranno consegnati ai collaboratori di Surrentum, il periodico di informazione turistica che organizza il premio intitolato ad Antonino Fiorentino: si tratta di Nino Aversa, Sergio Tofani, degli hotel Corallo e Continental, della Società Sorrento Mare che gestisce l’ascensore per la spiaggia San Francesco, oltre che dello stabilimento balneare Marameo. Nel corso della manifestazione verrà presentato un opuscolo dal titolo “Gaetano Mascolo, l’arte della sorrentinità”, ricordo di un uomo che ha lasciato una testimonianza indelebile attraverso il suo infaticabile lavoro nel settore dell'edilizia.La kermesse, alla quale parteciperanno il sindaco Giuseppe Cuomo e il priore dell'arciconfraternita della Morte Diodato Morvillo, darà spazio anche a Rosario Di Nota, chiamato a recitare alcuni versi di Salvatore Cangiani, e all'organista Olga Laudonia, che per l'occasione eseguirà una serie di brani: in scaletta pezzi di Bach, Mayone, Valente, Frescobaldi, Marcello e Fogliano.