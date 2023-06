Stabia Main Port, approda "Bravo Eugenia" yacht da 250 milioni

Ormeggiato nel porto di Castellammare, presso gli approdi di Stabia Main Port, ecco "Bravo Eugenia" yacht di extra lusso da 250 milioni. Con la sua lunghezza record di 109 metri, lo yacht che si può ammirare nel cuore della città delle Acque ha a bordo due piattaforme di atterraggio per elicotteri, un ampio garage per tender, centro benessere e sauna, sala riunioni e piscina, beach club e palestra.

Costruito nel 2018 dai cantieri di Oceanco, appartiene al miliardario Usa Jerry Jones, proprietario dei Dallas Cowboys: il suo valore è stimato intorno ai 250 milioni di euro.

Nella darsena di lusso, difronte al centro antico e a pochi passi dal caratteristico quartiere dell'Acqua della Madonna, lo Stabia Main Port ha attualmente oltre al "Bravo Eugenia" da 109 metri anche il più piccolo VIVA di 94 metri.

L'estate dei record nel segno del lusso è appena iniziata a Castellammare e tra le imbarcazioni ancorate c'è anche "Marala" lo yacht che in 90 anni di storia è stato utilizzato durante la guerra e ha ospitato a bordo personaggi internazionli come Dalì e Frank Sinatra. Costruito nel 1931 nel cantiere navale di Camper & Nicholsons, in Inghilterra, fu commissionato nel 1931 dal magnate del petrolio della Shell, Sir Bernard Docker, che l'ha ribattezzata Marala, in onore del suo matrimonio con la moglie Margaret.