SuperVip a Capri: Dolce e Gabbana con Paolo Sorrentino, Matt Damon, Keita Balde e Eva Longoria

Capri invasa da Premi oscar, grandi attori cinematografici, top model, veline, calciatori sino alle new entry influencer. Personaggi che stanno spodestando man mano nell’elenco dei vippari i protagonisti di sempre della carta patinata e del gossip. Usano la Piazzetta e gli angoli più belli dell’isola come set fotografici per i loro brand che saranno proiettati per la loro campagna pubblicitaria. E dopo Valentini,Pucci e Louis Vuitton, ecco arrivare Dolce e Gabbana che ha affiato la regia addirittura ad un mito italiano del cinema come Paolo Sorrentino per dirigere lo spot della maison per la campagna pubblicitaria 2022/2023 che vedrà sempre Capri da sfondo.

E dietro la macchina questa volta ci sarà un regista che Capri la conosce bene sin da bambino e che tra un ciack ed un altro ha lasciato il buen retiro dell’Hotel Quisisana per un tuffo nella movida isolana ed una scesa alla Taverna Anema e Core per salutare Gianluigi Lembo, il patron dell’antro musicale più famoso del mondo. Mentre a pochi passi al Ristorante Aurora posava per la foto di rito con Mia ed il marito Franco Aversa l’attore statunitense Matt Damon, l’ormai 51enne bello del grande schermo che ha raggiunto il successo con il film Will Hunting - Genio ribelle, che ha lasciato il suo yacht in rada per l’immancabile tappa gastronomica dei Vip in vacanza a Capri nel cuore del centro antico a pochi passi dalla Piazzetta.

Il calciatore senegalese Keita Balde con la compagna Simona Guatieri insieme a Danilo Palumbo che con una delle sue barche ha portato la coppia alla scoperta via mare delle grotte naturali per continuare poi ad apprezzare l’altro aspetto dell’isola, la mondana Piazzetta ed il by night caprese. Eva Longoria, l’attrice e modella di origini messicane che ha conquistato Hollywood dopo aver interpretato il ruolo di Gabrielle Solis nella serie TV Casalinghe Disperata, che ha snobbato la Piazzetta ed in compagnia del figlio Santiago Enrique Bastón ed ha preferito la privacy del bar esterno del blasonato Grand Hotel Quisisana. Il lungo cartellone degli arrivi importanti e del vippario isolano è destinato ad allungarsi in questo secondo weekend di metà luglio quando l’estate è entrata nel vivo. A rivelare la presenza di tanti svariati personaggi sull’isola non sono più i paparazzi ma gli stessi attori, attrici e vip che postano sui social le loro immagini, specie su Instagram, dove raccontano ai loro followers tutti i momenti magici della loro vacanza sull’isola.