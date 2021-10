Tattoo Lovers: alla Birreria di Miano in mostra l’antica arte del tatuaggio

La galleria del Centro Commerciale La Birreria di Piazza Madonna dell’Arco, nel quartiere di Miano, dal 14 al 17 ottobre, ospiterà “Tattoo Lovers", evento dedicato al mondo dei tatuaggi. L’antica arte del tatuaggio ci affascina dalla notte dei tempi – le prime notizie risalgono già al 3.300 a.C. – e rappresenta ormai molto più di una moda o di un modo per abbellire il proprio corpo, diventa una vera e propria forma di espressione della propria personalità.

La Birreria fungerà quindi da vetrina per diversi tatuatori professionisti che metteranno in mostra le loro opere più belle e saranno disponibili a rispondere a tutte le domande e le curiosità dei visitatori. Oltre agli stand con le esposizioni dei lavori sarà organizzato anche un laboratorio per i più piccoli. Le attività avranno luogo nel pieno rispetto delle norme sanitarie e delle misure anti-Covid.

Di seguito, ecco il programma completo:

Giovedì 14 ottobre : ore 09.00 apertura stand; ore 17.00 laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni (disegna il tuo tattoo preferito); ore 21.00 chiusura stand.

: ore 09.00 apertura stand; ore 17.00 laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni (disegna il tuo tattoo preferito); ore 21.00 chiusura stand. Venerdì 15 ottobre : ore 09.00 apertura stand; ore 21.00 chiusura stand.

: ore 09.00 apertura stand; ore 21.00 chiusura stand. Sabato 16 ottobre : ore 09.00 apertura stand; ore 21.00 chiusura stand.

: ore 09.00 apertura stand; ore 21.00 chiusura stand. Domenica 17 ottobre: ore 09.00 apertura stand; ore 18.00 consegna attestato di partecipazione ai tatuatori presenti con logo “La Birreria” e “La Luna degli Artisti”; ore 21.00 chiusura stand.

Gli stand saranno aperti dalle 9 alle 21, con gli stessi orari del centro commerciale.