Tutti pazzi per i Tiki drink, i cocktail di Labelon serviti nelle caratteristiche mug-totem

Lunedì 24 Giugno 2019, 19:55

Tutti pazzi per i Tiki drink, i cocktail dalla miscelazione esotica serviti nelle caratteristiche mug-totem. Entrati in punta di piedi nei wine e cocktail bar italiani, sono diventati sempre più richiesti anche dalle nostre parti ed ora sulla Spiaggia Romana di Bacoli ha aperto il primo Tiki&Tropical bar della costa all’interno del nuovo Labelon beach club. A bordo piscina, circondato da palme e affacciato sul mare, il Tiki bar di Labelon è un viaggio nella cultura polinesiana, nei mari del Sud. Colori, miscelazioni e ingredienti rimandano a luoghi esotici e a quella cultura del bere che si diffuse negli anni Trenta in America. Colorati, gioiosi, guarniti di frutta tropicale e serviti in bicchieri insoliti dalle forme curiose come un pappagallo, un teschio, una scimmia, sono diventati l’ultimo trend.«Tiki è una parola polinesiana antichissima – spiega Luigi Palumbo, giovane bartender e vero cultore della materia - che rimanda alle raffigurazioni di divinità dalle sembianze umane da cui prendono ispirazione anche le caratteristiche Tiki mug in ceramica».Il Rum è protagonista di questi drink che portano nel bicchiere miscelazioni e profumi esotici, suoni di ukulele e viaggi di evasione: sciroppo di cannella, Curaçao, lime, mango, pompelmo e passion fruit. I nomi dei cocktail sono evocativi: c’è ad esempio il Death Head, a base di Jamaican e Gold Rum e lime, una miscela ricca di Rum invecchiati alla quale aggiunge un mix di sciroppo di mandorla, zenzero, chiodi di garofano e lime; e ci sono drink che hanno una miscelazione di distillati giovani dalla struttura semplice a base di frutta fresca e pestati, tipicamente tropicali come Hell Boy a base di Mezcal, liquore Passion Fruit e succo di mango. Da bere in spiaggia di giorno o al tramonto