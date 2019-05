Torna Vip Champion: Capri diventa passerella dei vip d'Italia

Giovedì 30 Maggio 2019, 19:52

Dopo il successo delle precedenti edizioni torna Vip Champion, il prestigioso torneo di tennis e calcetto che vedrà sfidare numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, dal 6 al 9 giugno, nella magica isola di Capri.Il Capri Palace sarà il centro nevralgico dell'intera manifestazione che verrà ripresa, nelle sue attività più salienti, dai canali mediatici di maggior rilievo testate nazionali e reti televisive quali Sky e Mediaset. Saranno tre giorni all'insegna del benessere, dello sport e dell'intrattenimento, in una delle più belle location italiane, in cui non mancheranno cene esclusive e party a tema.Un evento unico e prestigioso che, negli anni, si è consolidato diventando uno degli appuntamenti estivi più attesi, che anticipa l’estate.Tra gli ospiti numerose celebrities del mondo del cinema, della musica, dello sport e dello spettacolo.Tra i presenti nelle edizioni passate: Alfonso Signorini, Belen Rodriguez, Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Alena Seredova, Giovanni Ciacci, Jeremias Rodriguez, Mietta, Elisabetta Gregoraci, Stefano De Martino, Massimo Rastelli, Gessica Notaro, Guglielmo Stendardo, Federico Marchetti, Matteo Materazzi, Alessio Cerci, Fabio Pisacane, Kaspar Capparoni, Peppe Quintale, Bobo Vieri, Costanza Caracciolo, Beatrice Valli Cristiano Caccamo e moltissimi altri.