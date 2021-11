Totò veste i panni di Don Chisciotte: arriva il nuovo fumetto Panini Comics

Il principe della risata diventa il cavaliere che combatte contro i mulini a vento. Nell'ambito dell’ultima edizione del Lucca Comics & Games 2021, la Panini Comics ha annunciato l’uscita, il prossimo 15 aprile 2022, di “Totò in L’erede di Don Chisciotte”, una nuova graphic novel a cura del noto fumettista Fabio Celoni. L’opera, composta da due volumi e un cofanetto raccoglitore, nasce in occasione del 55° anniversario della scomparsa di Totò e sarà distribuita in fumetteria, libreria e sullo store online Panini.it. Il fumetto è stato realizzato a partire dal recupero di un trattamento cinematografico mai portato sul grande schermo, scritto a più mani da grandi sceneggiatori del passato come Antonio Pietrangeli, Cesare Zavattini, Lucio Battistrada e altri ancora. "Totò aveva un grande sogno: realizzare un film su Don Chisciotte, che però non riuscì mai a girare. Io ho un grande debito di riconoscenza verso di lui, per tutta la gioia che mi ha regalato, e questo è l'unico modo che ho per ringraziarlo. Fargli finalmente realizzare quel sogno, non su pellicola ma tra le pagine di un fumetto. Per la Maiella e per la Mancia!", ha commentato Fabio Celoni”.