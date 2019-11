Touring Club Italiano, festeggiamenti in Campania per i 125 anni

Nella sala del Capitolo del Complesso di San Domenico Maggiore a Napoli i festeggiamenti per la più antica associazione turistica italiana, il Touring Club Italiano, che quest’anno raggiunge i 125 anni dalla sua fondazione. L'appuntamento è giovedì 7 novembre dalle ore 19 con la serata che prevede saluti istituzionali e poi canti barocchi, rinascimentali e villanelle eseguite dal gruppo musicale Ensemble33. Presenta l'evento Amedeo Colella. Per una migliore organizzazione ci si può prenotare alla mail napoli@volontaritouring.it. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili con libera donazione a sostegno delle attività istituzionali del Touring Club Italiano.





Le altre celebrazioni



- venerdì 8 novembre 2019 - ore 17,30 - AVERSA: libreria Quarto Stato, succursale Touring - via Magenta - incontro con i Soci e gli Amici del Touring.

- venerdì 8 novembre 2019 - ore 10 - 125 Anni del Touring - NAPOLI - l'Anticaglia: visita riservata ai ragazzi dell'Istituto Pagano / Bernini.

- lunedì 11 e martedì 12 novembre 2019 - NAPOLI: Palazzo Gravina - convegno di studi "L'Italia del Touring 1894 - 2019 - Promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio" - a cura del Centro Interdipartimentale di ricerca per i Beni Architettonici e ambientali e per la Progettazione Urbana (BAP) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - al convegno interverrà il presidente del Touring Club Italiano Franco Iseppi.

- giovedì 14 novembre 2019 - ore 10,00 - CAPUA: Museo Provinciale Campano - presentazione della nuova guida verde del Touring "Napoli e il Golfo".



La storia



Nel 1894 un gruppo di giovani illuminati imprenditori milanesi dà vita a un’associazione privata e auto-finanziata, il Touring Club Ciclistico Italiano. L’obiettivo: offrire ai Soci una rete di contatti e una serie di servizi per conoscere, scoprire e viaggiare l’Italia. Il Touring Club Italiano, ha il merito di aver “inventato” il turismo e di aver fatto dell’Italia nei primi anni del ‘900 un Paese reale, vicino e accessibile grazie alle prime cartografie, alle guide, alla segnaletica e alle riviste sul turismo. Nato come piccola associazione oggi il Touring è considerato una istituzione, poiché esprime ed esalta i carattere dell'italianità e di identità nazionale, capace non solo di accompagnare, ma anche di promuovere e favorire cambiamenti che hanno profondamente trasformato la storia del nostro Paese e la coscienza collettiva degli italiani. La forza del Touring sono i suoi soci, oltre 280mila in tutta Italia.



In Campania



Il Touring Club della Campania è attivo con un fitto calendario di iniziative, per consolidare sul territorio quanto realizzato a livello nazionale nel settore della produzione della conoscenza (la rivista, il portale, la produzione editoriale, le campagne informative, l’archivio fotografico, il festival del turismo scolastico); della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale (Aperti per Voi, la Penisola del Tesoro, l’Archivio Storico), della valorizzazione dei territori (Corpi Consolari, Club di territorio, Progetto Bandiere Arancioni), della pratica turistica del viaggio etica, responsabile e sostenibile (villaggi Tci di La Maddalena, Marina di Camerota e isole Tremiti). © RIPRODUZIONE RISERVATA