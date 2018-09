Tramonti lacustri e ritmi d'essai

Giovedì 20 Settembre 2018, 11:59

Chi l’avrebbe detto che questo settembre ci avrebbe ripagato di tanti pomeriggi piovosi dopo ferragosto e regalato temperature da piena estate?E così poche sere fa Adriano Gigante ha offerto “emozioni lacustri” (come lui stesso ha sottolineato) a una folta platea di amici sulla terrazza galleggiante della sua Akademia, specchiata sul lago Lucrino. «Smooth sunset» era il titolo del lungo cocktail party dal tramonto a notte fonda: la penombra e la frescura dal pelo d’acqua, i profumi di canneti e ninfee, le luci colorate riflesse nel lago restituivano un’aura delicata e rilassante: una playlist ricercata e minimale, curata da Franky B, ha accompagnato brindisi e assaggi in fino all’ultima nota, mentre il compleanno di Sasà Della Corte ha animato il convivio e le danze fino ai fuochi d’artificio spettacolari di una festa sulla sponda opposta.Sicilian Collins, lo speciale long drink introdotto per l’occasione dal mixtender Gennaro Ranieri, ha ammaliato tutti gli ospiti con freschezza e note d’agrumi: Fabrizio Pelli, Silvio e Asia Uccello, Alessia Pisapia, Antonella e Rosaria Russo, Vincenzo e Gianluca Cangiano, Giovanna e Paolo Lubrano, Teresa e Peppe D'Auria, Carla Salemme, Danila e Guido Cristofaro, Tina e Gianni Cangiano, Antonio e Stefania Sivero, Lino D'Avascio, Marilena e Gardo De Rosa, Gennaro Bencivenga, Ciro e Marilena Orlandini, Mariolina Pisano, Clemente Oliva, Titti Petrucci, Antonino Loli, Virginia e Dino Liguori, Angelo e Paola Mancini, Rosanna e Simone Marigliano.