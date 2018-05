Rocco Hunt, Clementino e Achille Lauro: flash mob a Chiaia per un video, migliaia di fan in delirio

Sabato 19 Maggio 2018, 19:25 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 19:27

Un «matrimonio gipsy» per quattro amici, che si sono dati appuntamento a Napoli con un «incontro segreto».E' l'idea, originalissima, di Rocco Hunt, Achille Lauro, Clementino Iena e Boss Doms: tutti beniamini del grande pubblico e soprattutto dei social network che si sono riuniti oggi nel cuore della città per il video di un nuovo singolo il cui titolo dovrebbe essere «Ammò», prodotto da Angelo Calculli e diretto da Andrea Labate.I quattro cantanti infatti già nei giorni scorsi, sulla scia di un esperimento già eseguito con successo da Achille Lauro per il video di «Thory», nei giorni scorsi avevano pubblicato lo stesso post sulle rispettive bacheche e storie di instagram annunciano semplicemente luogo, data ed ora.Ma i loro beniamini non si sono lasciati cogliere impreparati ed hanno capito subito che qualcosa stava per accadere.Così, dopo essersi vestiti all'ultima moda e rigorosamente da gran sera nello store di Michele Franzese a via Morelli insieme allo stylist Alessio Visone, i fantastici quattro si sono quindi regalati un inevitabile bagno di folla nei luoghi simbolo del centro cittadino: via dei Mille, piazza Vittoria, via Chiaia ed infine piazza del Plebiscito, dove appunto era fissato l'incontro con i fan che pur non sapendo il motivo dell'invito si sono presentati in orario e manco a dirlo incuriositi.Le immagini serviranno ora per realizzare appunto il video che celebra l'amore, ma non quello tra un uomo ed una donna bensì appunto tra amici: quattro amici che, come è accaduto in fondo anche oggi, si ritrovano dopo un po'.