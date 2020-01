Anacapri, Befana con i Lego per la quinta edizione di «Collego la mente»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'evento con protagonisti i bambini e i mattoncini lego ha visto i piccoli dell'isola impegnati in competizioni creative con i mattoncini colorati Lego. Una due giorni lungo il weekend dell'Epifania, presso l'Auditorium Lucca dell''Istituto Superiore Axel Munthe, con workshop di disegno, laboratori creativi, speed building e mostre dei lavori del concorso “Made in Anacapri”. L'evento, patrocinato dal comune di Anacapri, è stato realizzato da Max Toys con la collaborazione dell' associazione culturale Arcadia che ha tenuto un workshop specifico sul disegno e il fumetto rivolto ai bambini e dell'associazione Capri Party planner, avvalendosi come sempre del supporto dell'Associazione “la scatola delle idee” di Bologna.Una manifestazione ricca di attività, con laboratori di disegno, gare di costruzione con mattoncini colorati, gioco libero, perfino un murales di Lego dedicato in questa edizione al compianto architetto Lucca, a cui è intitolato l'auditorium della scuola Munthe, per il suo decennale impegno nella realizzazione dell'istituto scolastico, sia da amministratore che da progettista. La quinta edizione di "Collego la mente" ha visto la partecipazione di tanti bambini e di esperti del mondo Lego e si è chiusa con pop corn e zucchero filato, all'arrivo della befana.