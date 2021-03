«Uova in foulard»: la novità della Pasqua caprese

Il giovane brand caprese Y'AM Capri e la pasticceria del Bar Grotta Azzurra nella sua sezione "Gourmet" hanno pensato ad una Pasqua all'insegna del glamour e dell'ecosostenibilità realizzando delle "Uova in foulard" , belle da vedere e buone da gustare.

L'idea innovativa mette insieme ricerca estetica, attenzione all'ambiente e materie prime di altissima qualità. Un packaging versatile, dallo stile eccentrico e gioioso: un foulard jolly per creare un look primaverile, da sfoggiare tra i capelli, sul manico di una borsa o come cintura in vita. Un' originale confezione che sposa l’idea di sostenibilità e riciclo, riducendo gli sprechi di carta ed imballaggi.

Una joint-venture tra piccole imprese accomunate da valori green, eleganza e cura estrema nella realizzazione e nella presentazione di ogni prodotto. Frutto di creatività ed eccellenza manifatturiera, le uova "vestite" da Y'am Capri sono prodotte a mano nei laboratori del Grotta Azzurra Gourmet, dove vengono composte con un blend di fave di cacao provenienti da piantagioni equatoriali (Costa d’Avorio, Ghana ed Equador) che conferiscono al cioccolato un sapore ricco e intenso. Per palati raffinati e sempre alla ricerca di nuovi sapori, sono disponibili versioni al latte e fondente formato 750 gr e varianti nocciolato al latte o fondente formato 1500 gr, presso la pasticceria o sul suo sito online.

Oltre ai tessuti che rivestono le uova con stampe floreali, righe colorate, o cotone ricamato, Y'am Capri ha pensato anche alla sorpresa, inserendo all'interno di ogni uova dei bijoux della collezione primavera/estate 2021 , ispirati alla forma del logo del brand, ovvero una finestra moresca abbinata a perle o pietre semi-preziose color rosa, verde smeraldo e nero; in alternativa, le magliette con le iconiche scritte " C'est la dolce vie", " That's Amore" e " Limoncello, soda e Rock'n' roll" .

Valeria De Gregorio, fondatrice e direttrice creativa del marchio di lifestyle ,interpreta lo stile senza tempo della Capri più bella, dallo charme della dolce vita, passando per i classici intramontabili, fino ad incarnare la leggiadria di una femminilità libera e moderna.

"Le Uova in foulard sono la testimonianza di come sia fondamentale oggi sapersi reinventare, in questo caso creando collaborazioni tra food e fashion, che guardano sempre più ai valori dell'ecosostenibilità , e alla valorizzazione dell'eccellenza manifatturiera campana." Afferma la stilista caprese, che per l' ultima collezione del brand intitolata "Sole Mio" ha tratto ispirazione dalla sua Capri irradiata dal sole, immersa in paesaggi naturali idilliaci, lontana dalla folla.

La contemplazione di una terra onirica, più intima, poetica e selvaggia, che rappresenta la metamorfosi dell'isola durante il lockdown, vissuto da Valeria come un momento di riscoperta del suo luogo d’origine.

Tra plissè, volant, ricami, leggeri tessuti come seta e lino, gli abiti sono stati disegnati per esaltare la figura femminile come creatura mitica capace di rendere la sua vita una fiaba.

Le stampe ed i ricami si ispirano alla forma del sole ed alle decorazioni dell’ Art Nouveau come quelle di Villa Fersen, dove è stato ambientato il video di lancio: qui la natura ed i suoi elementi si trasformano in pattern dalle tinte calde.

Da ammirare,quindi, l'impegno delle aziende locali nel non fermarsi, neanche in un periodo complesso come quello che viviamo, e anzi continuare a lavorare con rinnovato entusiasmo a nuovi progetti a chilomentro zero che vedono protagonista la propria terra e le sue maestrie.