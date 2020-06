Vebo 2020, confermata la fiera della bomboniera alla Mostra d'oltremare dal 2 al 5 ottobre

Confermata l'esposizione dal 2 al 5 ottobre prossimi di Vebo, la fiera della bomboniera, casa e regalo, con un nuovo format che prevede padiglioni tematici, percorso libero, award, piazze d'incontro. La 19esima edizione dell'esposizione, nonostante il difficile momento storico sanitario, si svolgerà regolarmente nel quartiere fieristico della Mostra d'Oltremare del capoluogo campano e presenterà un format del tutto particolare. La società organizzatrice ha studiato un programma fieristico che terrà presente le disposizioni di gestione, e quindi secondo il protocollo delle fiere, nel pieno rispetto delle attuali regole del distanziamento, ma allo stesso tempo ha immaginato una nuova formula del salone. «Il rispetto delle misure anti contagio, attualmente in vigore, ci indicano di dover osservare un afflusso di accesso regolamentato sia per gli espositori sia per i visitatori - dice l'amministratore delegato Luciano Paulillo - Naturalmente, il fatto che la nostra fiera è una B2B consente di gestire con maggior semplicità il limite di partecipazione e allo stesso tempo di sviluppare soluzioni nuove e migliorative».



Le soluzioni progettate, con un eventuale riduzione dello spazio complessivo rispetto agli anni scorsi, prevedono padiglioni tematici e percorso libero, consentendo così ai visitatori una ricerca specializzata del prodotto. Le adesioni giunte ad oggi all'organizzazione indicano un cambio di tendenze: in aumento le aziende espositrici del regalo e oggettistica, rispetto a quelle della bomboniera, e soprattutto grande attenzione alla mise en place e quindi presenza di numerose imprese dedicate alla tavola e all'arredo casa. Costante la partecipazione di ditte produttrici del confetto, sempre più protagonista di momenti di degustazione, non solo in occasione delle cerimonie. «Abbiamo colto l'attimo, con stima e fiducia per la ripresa del mercato, per innovare l'esposizione e darle un tono leggermente diverso - afferma Marco Paulillo, presidente del salone Vebo - Favorire l'incontro tra operatori, e non solo per un motivo commerciale, potrà essere un valore aggiunto per rilanciare un settore che ha subìto una impasse notevole». In programma anche la cerimonia di assegnazione dei Vebo Award, i riconoscimenti alla produzione del settore © RIPRODUZIONE RISERVATA