Giovedì 17 Maggio 2018, 17:56 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 17:56

VICO EQUENSE - Tra auto d’epoca e Ferrari, saranno tante le meravigliose creature a quattro ruote che, sotto l’egida del Classic Car Club Napoli, arriveranno a Vico Equense, domenica prossima, per vivere un’esperienza indimenticabile, nello stile unico del club napoletano ASI. La carovana composta dalle vetture più belle di tutti i tempi, dagli anni ’20 agli anni ’90, capeggiata da uno stuolo di Rosse di Maranello, dagli anni ’70 a oggi, si fermerà prima a Vico centro, per poi raggiungere il monte Faito. «Una manifestazione che mira a esaltare le ricchezze naturali e paesaggistiche del territorio», spiegano gli organizzatori. Per consentire un corretto e disciplinato svolgimento della manifestazione, che ha ricevuto il patrocinio del Comune, sarà necessario modificare temporaneamente la circolazione stradale in Corso Umberto I°, con l’istituzione del divieto di sosta e transito dalle ore 9 alle 13.