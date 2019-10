Vico Equense - Domani mattina si disputerà la Monte Faito XC Race, gara di mountain bike organizzata dal team D'ambrosio bike, con il patrocinio del Comune di Vico Equense e dell’Ente parco regionale dei monti Lattari. Appuntamento alle ore 9,30, all’ombra dei faggi secolari, per una manifestazione di cross country, giunta alla terza edizione. La scelta della mountain bike nasce dall’avere a disposizione un territorio come quello del Monte Faito che si presta allo sport ed alla mountain bike. Il circuito ad anello, da ripetere tre volte, si snoda tra piazzale dei Capi, Pian del Pero, Casa del Monaco, fino ai piedi della chiesa di San Michele. “Lo scopo degli organizzatori – spiega Ciro Cardone - è quello di aggregare gli appassionati dell’off road e di far conoscere le bellezze naturalistiche del territorio”. Il ritrovo e le premiazioni finali saranno all’ Hotel Sant’Angelo a Faito. © RIPRODUZIONE RISERVATA