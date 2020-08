Vico Equense, ciclo di escursioni alla scoperta del territorio

«T'accumpagn Vico Vico». Parte domani un ciclo di visite guidate organizzate dal Comune di Vico Equense in collaborazione con l'Associazione Guide Vico Equense nell'ambito della rassegna Vico d'estate 2020. Otto eventi per scoprire il territorio, tutti programmati per il mese di agosto, attraverso i quali si scopriranno le meraviglie nascoste della Città. Si parte domani pomeriggio alle ore 18 da piazzale Giancarlo Siani per un'escursione al centro storico di Vico Equense, con le guide Margherita Ruggiero e Chiara Sbragia. Prenotazione obbligatoria, mascherina e rispetto del distanziamento. Si raccomandano abbigliamento e scarpe comodi. Info e prenotazioni 3336733143

Prossimi appuntamenti

Domenica 9 agosto - ore 18.00

Escursione al Centro Storico del borgo di Massaquano con le guide Maria Savino e Chiara Sbragia.

lnfo e prenotazioni 339 213 4861

Punto di ritrovo: Piazza S. Giovanni Battista

Durata: max 2 ore

Venerdì 14 agosto - ore 18.00

Escursione al Centro Storico del borgo di Seiano con le guide Ornella Colandrea e Mariano Prodomo

lnfo e prenotazioni 333 605 6259

Punto di ritrovo: via Piazza Seiano (nei pressi del bar De Simone)

Durata: max 2 ore

Domenica 16 agosto - ore 9.00

Escursione al borgo di Arola e Trekking a Monte Vico Alvano con le guide Antonietta Rossi e Stefano Cocca.

lnfo e prenotazioni 3480322976

Durata: max 4h

Sabato 22 agosto - ore 17:30

Escursione al Centro Storico di Vico Equense con le guide Lina Aversa e Desirée Astarita.

lnfo e prenotazioni 339 254 6833

Punto di ritrovo: Piazzale Giancarlo Siani

Durata: max 2 ore

Domenica 23 agosto - ore 9.00

Escursione al Borgo di Santa Maria del Castello e Trekking alla Forestale con le guide Simona Gargiulo e Luca Coppola.

lnfo e prenotazioni 340 514 6787

Punto di ritrovo: Sagrato della Chiesa di S. Maria del Castello

Giovedì 27 agosto - ore 18.00

Escursione al Centro Storico del borgo di Massaquano con le guide Maria Savino e Chiara Sbragia.

lnfo e prenotazioni 339 213 4861

Punto di ritrovo: Piazza S. Giovanni Battista

Durata: max 2 ore

Sabato 29 agosto - ore 18.00

Escursione al Centro Storico del borgo di Seiano con le guide Elisabetta Candela e Natasha Cerasuolo

lnfo e prenotazioni 338 272 8402

Punto di ritrovo: via Piazza Seiano (nei pressi del bar De Simone)

Durata: max 2 ore